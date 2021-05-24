Политолог Карасев назвал, кто из команды "Батькивщины" может стать членом Кабмина

$41.340.00
45.850.00
ukru
У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский
4 апреля, 18:51 • 37253 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

4 апреля, 18:32 • 77675 просмотра

На следующей неделе юристы представят Зеленскому украинский драфт соглашения с США

Эксклюзив
4 апреля, 13:24 • 93310 просмотра

В Украине таможенная политика Трампа скажется на ценах на товары с иностранными комплектующими – эксперт

Эксклюзив
4 апреля, 13:12 • 255590 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру

4 апреля, 10:10 • 147005 просмотра

Повышение тарифов на электроэнергию и газ не стоит на повестке дня - Минэнерго

Эксклюзив
4 апреля, 06:27 • 418067 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление

4 апреля, 05:56 • 322453 просмотра

Как разнообразить Пасхальный стол: 5 десертов, которые стоит приготовить

3 апреля, 19:36 • 217620 просмотра

НАБУгейт. Адвокаты обвиняют НАБУ в прослушивании, НАБУ — в “сборе постановлений”: кто нарушил закон

Эксклюзив
3 апреля, 15:18 • 246166 просмотра

"Это не о давлении на аптеки, это о честных правилах игры для всех участников рынка": нардеп Кузьминых о новом регулировании фармрынка

Эксклюзив
3 апреля, 13:51 • 256152 просмотра

Цена на аренду квартир в Киеве превысила довоенный уровень: чего ждать дальше

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+15°
3м/с
42%
Популярные новости

В Киеве зафиксировано попадание обломков дрона - Кличко

5 апреля, 00:24 • 20889 просмотра

61 пострадавший в результате ракетной атаки на Кривой Рог, среди них 12 детей

5 апреля, 00:41 • 20095 просмотра

Германия профинансировала доступ Украины к спутниковому интернету Eutelsat – альтернативе Starlink

5 апреля, 01:11 • 20381 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 34034 просмотра

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

06:50 • 19410 просмотра
публикации

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

06:50 • 20233 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 34879 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 151359 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 255590 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление
Эксклюзив

4 апреля, 06:27 • 418067 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Владимир Зеленский

Дональд Трамп

Марко Рубио

Кайя Каллас

Элон Маск

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Кривой Рог

Киев

Европа

Реклама
УНН Lite

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

4 апреля, 19:44 • 17053 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

4 апреля, 17:58 • 25598 просмотра

Яйца в США перед Пасхой так подорожали, что американцы красят картофель

4 апреля, 13:48 • 54716 просмотра

Сериал "Рассказ служанки" получит продолжение: съемки начнутся в ближайшее время

4 апреля, 10:29 • 78503 просмотра

Полный черепов и других спецэффектов - первый взгляд на фильм "Хищник: Пустоши"

4 апреля, 10:08 • 63180 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

ТикТок

Financial Times

Facebook

Шахед-136

Политолог Карасев назвал, кто из команды "Батькивщины" может стать членом Кабмина

Киев • УНН

 • 42326 просмотра

КИЕВ. 24 мая. УНН. Фракция "Батькивщина" в отличие от монобольшинства "Слуги народа" имеет команду профессионалов, которые могут сформировать Кабинет Министров Украины и оперативно включиться в работу управления страной. Кто из команды Юлии Тимошенко может стать членом Кабинета министров во время "круглого стола" на тему "Тяжелый високосный - с чем вступаем в двадцатые годы XXI века" рассказал директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев, передает УНН.

Политолог Карасев назвал, кто из команды "Батькивщины" может стать членом Кабмина

Цитата:

"В команде Юлии Тимошенко есть профессионалы своего дела: аграрная политика - Вадим Ивченко, электроэнергия и ЖКХ - Кучеренко, внешняя политика - Григорий Немыря и так далее. Просто бери и формируй Кабмин, потому что есть профессионалы, которые могут стать министрами на этих постах", - считает Карасев.

Детали

Одновременно с этим политолог отметил, что у Президента Владимира Зеленского нет профессиональных кандидатов в команде. Карасев отдельно подчеркнул, что властью "не были просчитаны риски по вопросу продажи земли", а это может негативным образом повлиять не только на аграрный сектор страны, но и на стабильность государства в целом.

"Есть ли реальное понимание, какие будут последствия? Аграрный вопрос всегда приводил к важным изменениям в социальной и политической структуре. И если страны неудачно проводили реформы, то были обречены на циклы политической деградации, перераспределение и нестабильность на десятки лет вперед", - отметил Вадим Карасев.

Дополнение

Напомним, народный депутат от фракции "Батькивщина" и член аграрного комитета Вадим Ивченко считает, что после открытия рынка земли с 1 июля под угрозой потери земли окажутся фермеры. По его мнению, главная проблема заключается в том, что землю будут выкупать те, кто имеет деньги, а фермеры таким образом будут терять доступ к земле, которую давно обрабатывают, ведь не будут иметь финансовую возможность стать ее владельцем. Поэтому открытию рынка земли должны предшествовать стратегические шаги, которые сохранят село и поддержат единоличников, которые работают на земле, отметил Вадим Ивченко.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

политика
Brent
$66.30
Bitcoin
$83,511.00
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$36.40
Золото
$3,057.44
Ethereum
$1,813.84