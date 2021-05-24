Политолог Карасев назвал, кто из команды "Батькивщины" может стать членом Кабмина
Киев • УНН
КИЕВ. 24 мая. УНН. Фракция "Батькивщина" в отличие от монобольшинства "Слуги народа" имеет команду профессионалов, которые могут сформировать Кабинет Министров Украины и оперативно включиться в работу управления страной. Кто из команды Юлии Тимошенко может стать членом Кабинета министров во время "круглого стола" на тему "Тяжелый високосный - с чем вступаем в двадцатые годы XXI века" рассказал директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев, передает УНН.
Цитата:
"В команде Юлии Тимошенко есть профессионалы своего дела: аграрная политика - Вадим Ивченко, электроэнергия и ЖКХ - Кучеренко, внешняя политика - Григорий Немыря и так далее. Просто бери и формируй Кабмин, потому что есть профессионалы, которые могут стать министрами на этих постах", - считает Карасев.
Детали
Одновременно с этим политолог отметил, что у Президента Владимира Зеленского нет профессиональных кандидатов в команде. Карасев отдельно подчеркнул, что властью "не были просчитаны риски по вопросу продажи земли", а это может негативным образом повлиять не только на аграрный сектор страны, но и на стабильность государства в целом.
"Есть ли реальное понимание, какие будут последствия? Аграрный вопрос всегда приводил к важным изменениям в социальной и политической структуре. И если страны неудачно проводили реформы, то были обречены на циклы политической деградации, перераспределение и нестабильность на десятки лет вперед", - отметил Вадим Карасев.
Дополнение
Напомним, народный депутат от фракции "Батькивщина" и член аграрного комитета Вадим Ивченко считает, что после открытия рынка земли с 1 июля под угрозой потери земли окажутся фермеры. По его мнению, главная проблема заключается в том, что землю будут выкупать те, кто имеет деньги, а фермеры таким образом будут терять доступ к земле, которую давно обрабатывают, ведь не будут иметь финансовую возможность стать ее владельцем. Поэтому открытию рынка земли должны предшествовать стратегические шаги, которые сохранят село и поддержат единоличников, которые работают на земле, отметил Вадим Ивченко.