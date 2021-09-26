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Politico: законодавці США хочуть заслухати свідчення учасників штурму Конгресу

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КИЇВ. 26 вересня. УНН. Члени спеціального комітету Палати представників Конгресу США з розслідування штурму Капітолію, що стався 6 січня, хочуть заслухати показання ряду учасників заворушень. Про це повідомила в п'ятницю ввечері газета Politico, передає УНН.

Деталі

За її даними, законодавці звернулися до кількох вже учасників штурму, що вже визнали свою провину, з проханням про добровільне давання показань. Зокрема, конгресменів цікавить, що спонукало їх відправитися 6 січня в Вашингтон і приєднатися до “розлюченого натовпу”, який увірвався до будівлі Конгресу.

Цитата

“Спеціальний комітет вивчає факти, обставини та причини подій 6 січня 2021 року, аби виявити і оцінити витягнуті з них уроки, а також рекомендувати схвалити коригувальні закони, заходи, процедури, правила і норми. <...> У рамках цих зусиль ми хотіли б допитати вашого клієнта, який, як ми розуміємо, взяв на себе відповідальність і визнав провину (в участі у заворушеннях)”, — йдеться в листі, направленому адвокату одного з обвинувачених.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Шаман руху QAnon визнав себе винним в скоєнні злочину під час заворушень в Капітолії США

Нагадаємо

Раніше на цьому тижні згаданий спецкомітет Палати представників повідомив, що листи з вимогою з’явитися в Конгрес для надання свідчень були спрямовані колишньому главі апарату Білого дому Марку Медоузу, помічнику Трампа Деніела Скавіна, який відповідав за комунікацію в соціальних мережах, ексспівробітнику Міноборони Кешьяпу Пателю і колишньому старшому раднику 45-го президента США Стівену Беннону. Трамп заявив, що має намір оскаржувати виклик на слухання в Конгрес своїх помічників.

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