Politico: законодавці США хочуть заслухати свідчення учасників штурму Конгресу

Деталі

За її даними, законодавці звернулися до кількох вже учасників штурму, що вже визнали свою провину, з проханням про добровільне давання показань. Зокрема, конгресменів цікавить, що спонукало їх відправитися 6 січня в Вашингтон і приєднатися до “розлюченого натовпу”, який увірвався до будівлі Конгресу.

Цитата

“Спеціальний комітет вивчає факти, обставини та причини подій 6 січня 2021 року, аби виявити і оцінити витягнуті з них уроки, а також рекомендувати схвалити коригувальні закони, заходи, процедури, правила і норми. <...> У рамках цих зусиль ми хотіли б допитати вашого клієнта, який, як ми розуміємо, взяв на себе відповідальність і визнав провину (в участі у заворушеннях)”, — йдеться в листі, направленому адвокату одного з обвинувачених.

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Нагадаємо

Раніше на цьому тижні згаданий спецкомітет Палати представників повідомив, що листи з вимогою з’явитися в Конгрес для надання свідчень були спрямовані колишньому главі апарату Білого дому Марку Медоузу, помічнику Трампа Деніела Скавіна, який відповідав за комунікацію в соціальних мережах, ексспівробітнику Міноборони Кешьяпу Пателю і колишньому старшому раднику 45-го президента США Стівену Беннону. Трамп заявив, що має намір оскаржувати виклик на слухання в Конгрес своїх помічників.