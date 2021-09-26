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Politico: законодатели США хотят заслушать показания участников штурма Конгресса

Politico: законодатели США хотят заслушать показания участников штурма Конгресса

Киев  •  УНН

 • 16713 просмотра

КИЕВ. 26 сентября. УНН. Члены специального комитета Палаты представителей Конгресса США по расследованию штурма Капитолия, произошедшего 6 января, хотят заслушать показания ряда участников беспорядков. Об этом сообщила в пятницу вечером газета Politico, передает УНН.

Детали

По ее данным, законодатели обратились к нескольким уже участников штурма, уже признали свою вину, с просьбой о добровольней даче показаний. В частности, конгрессменов интересует, что побудило их отправиться 6 января в Вашингтон и присоединиться к “разъяренной толпы”, который ворвался в здание Конгресса.

Цитата

“Специальный комитет изучает факты, обстоятельства и причины событий 6 января 2021, чтобы выявить и оценить извлеченные из них уроки, а также рекомендовать одобрить корректирующие законы, меры, процедуры, правила и нормы. <...> В рамках этих усилий мы хотели бы допросить вашего клиента, который, как мы понимаем, взял на себя ответственность и признал вину (в участии в беспорядках)”, — говорится в письме, направленном адвокату одного из обвиняемых.

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Напомним

Ранее на этой неделе упомянутый спецкомитет Палаты представителей сообщил, что письма с требованием явиться в Конгресс для дачи показаний были направлены бывшему главе аппарата Белого дома Марк Медоуз, помощнику Трампа Дэниэла Скавина, который отвечал за коммуникацию в социальных сетях, ексспивробитнику Минобороны Кешьяпу Патель и бывшему старшему советнику 45-го президента США Стивену Бэннон. Трамп заявил, что намерен обжаловать вызов на слушания в Конгресс своих помощников.

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