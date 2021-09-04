Шаман руху QAnon визнав себе винним в скоєнні злочину під час заворушень в Капітолії США

ukru
17 березня, 19:38 • 93317 перегляди

Адміністрація Трампа розглядає можливість визнання українського Криму російською територією - ЗМІ

17 березня, 18:58 • 117150 перегляди

Український дрон, що може бити на 3 тис. км, пройшов випробування - Зеленський

Ексклюзив
17 березня, 14:49 • 172160 перегляди

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО "Аптека Низьких Цін"

17 березня, 13:49 • 151531 перегляди

У ЄС обговорюють деталі нової допомоги для України на 40 млрд євро, проробили ще певну роботу у цьому напрямку - Каллас

Ексклюзив
17 березня, 12:39 • 151711 перегляди

Оскарження інвалідності: в МОЗ розповіли, скільки фахівців залучили до роботи Центру оцінювання функціонального стану особи

17 березня, 09:48 • 161130 перегляди

ЄС схвалив виділення Україні майже 3,5 млрд євро третього траншу по Ukraine Facility

Ексклюзив
17 березня, 09:17 • 178373 перегляди

Політолог оцінив сценарії щодо можливості припинення вогню рф

Ексклюзив
17 березня, 06:50 • 150176 перегляди

Астрологічний Новий рік у поєднанні з коридором затемнень: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 17 - 23 березня

17 березня, 05:23 • 159314 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 176082 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Популярнi новини
Трамп: говоритиму з путіним завтра вранці

Трамп: говоритиму з путіним завтра вранці

17 березня, 19:56 • 74764 перегляди
Столична станція метро "Вокзальна" відновила свою роботу

Столична станція метро "Вокзальна" відновила свою роботу

17 березня, 20:11 • 21305 перегляди
На Дніпропетровщині інфраструктурний об'єкт постраждав від атаки дронів

На Дніпропетровщині інфраструктурний об'єкт постраждав від атаки дронів

17 березня, 20:12 • 19089 перегляди
Зброя має замовкнути: Макрон заявив, що Трамп має намір домогтися від рф угоди про припинення вогню

Зброя має замовкнути: Макрон заявив, що Трамп має намір домогтися від рф угоди про припинення вогню

17 березня, 21:15 • 16281 перегляди
У Черкасах пролунали вибухи: що відомо на цей час

У Черкасах пролунали вибухи: що відомо на цей час

23:58 • 29026 перегляди
Публікації
Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО "Аптека Низьких Цін"

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО "Аптека Низьких Цін"
Ексклюзив

17 березня, 14:49 • 172146 перегляди
В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

17 березня, 13:16 • 157745 перегляди
Як правильно посадити плодовий сад: поради

Як правильно посадити плодовий сад: поради

15 березня, 09:00 • 254875 перегляди
Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

15 березня, 07:00 • 251089 перегляди
Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

12 березня, 19:49 • 379257 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

17 березня, 16:09 • 57366 перегляди
Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

17 березня, 13:49 • 66841 перегляди
Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

17 березня, 13:11 • 64985 перегляди
Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

17 березня, 10:33 • 100452 перегляди
Джастін Бібер зізнався, що "тоне" і приховує біль, який довелося пережити

Джастін Бібер зізнався, що "тоне" і приховує біль, який довелося пережити

17 березня, 08:44 • 110630 перегляди
Актуальне
Шаман руху QAnon визнав себе винним в скоєнні злочину під час заворушень в Капітолії США

Шаман руху QAnon визнав себе винним в скоєнні злочину під час заворушень в Капітолії США

Київ • УНН

 • 23300 перегляди

КИЇВ. 4 вересня. УНН. Так званий “QAnon Shaman”, який штурмував Капітолій США в рогатому ведмежому вбранні, визнав себе винним в скоєнні кримінального злочину за перешкоджання у справі колегії вибірників 6 січня. Про це інформує УНН з посиланням на CNN та DW.

Деталі

Підсудний, Джейкоб Ченслі житель штату Арізона, є відомою фігурою в русі QAnon. Він став відомим, після нападу на Капітолій 6 січня, через химерний одяг, який він носив.

Він визнав себе винним в п’ятницю під час віртуального слухання в окружному суді округу Колумбія. Визнання провини було зроблено в рамках угоди з прокуратурою.

Спочатку Ченслі був звинувачений в шести федеральних злочинах. Він визнав себе винним за одним із найсерйозніших звинувачень і йому загрожує до 20 років позбавлення волі, хоча відсутність у нього раніше судимостей означає, що він, ймовірно, отримає набагато менше. В рамках угоди про визнання провини Ченслі погодився виплатити 2 тисячі доларів в якості відшкодування збитку Капітолію. Йому також загрожує штраф в розмірі до 250 тисяч доларів.

Оголошення вироку призначено на 17 листопада. В рамках угоди про визнання провини прокуратура погодилася домагатися покарання від трьох до чотирьох років позбавлення волі для Ченслі. Такий самий потенційний тюремний термін, загрожує іншим бунтівникам Капітолію, які визнали себе винними за одним звинуваченням у кримінальному злочині.

Всього під час протестів в Капітолії було заарештовано не менше 600 осіб, а Міністерство юстиції США визнало винними тільки понад 50 осіб.

Штурм Капітолію

Радикально налаштовані прихильники Дональда Трампа, який програв вибори президента США, після його промови на мітингу у Вашингтоні 6 січня прорвалися до Капітолію, де учасники спільного засідання Сенату і Палати представників стверджували підсумки виборів. Протестувальникам вдалося увірватися в будівлю, дебати в Конгресі були припинені на кілька годин, а законодавці евакуйовані.

Учасники заворушень вступили в зіткнення з поліцейськими, ті у відповідь застосували сльозогінний газ. До Вашингтона прибула Національна гвардія. В ході зіткнень загинули п’ятеро людей, серед них один службовець поліції. Влада знову взяли будівлю Конгресу під контроль через кілька годин. Ще два поліцейських скоїли самогубство в наступні тижні.

33-річний Джейкоб Ентоні Ченслі, що проголосив себе “шаманом” QAnon, був затриманий 9 січня, в той же день йому пред’явили звинувачення, з тих пір він перебуває під вартою.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу

Звернутися з питань розміщення реклами