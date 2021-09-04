Шаман руху QAnon визнав себе винним в скоєнні злочину під час заворушень в Капітолії США

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Підсудний, Джейкоб Ченслі житель штату Арізона, є відомою фігурою в русі QAnon. Він став відомим, після нападу на Капітолій 6 січня, через химерний одяг, який він носив.

Він визнав себе винним в п’ятницю під час віртуального слухання в окружному суді округу Колумбія. Визнання провини було зроблено в рамках угоди з прокуратурою.

Спочатку Ченслі був звинувачений в шести федеральних злочинах. Він визнав себе винним за одним із найсерйозніших звинувачень і йому загрожує до 20 років позбавлення волі, хоча відсутність у нього раніше судимостей означає, що він, ймовірно, отримає набагато менше. В рамках угоди про визнання провини Ченслі погодився виплатити 2 тисячі доларів в якості відшкодування збитку Капітолію. Йому також загрожує штраф в розмірі до 250 тисяч доларів.

Оголошення вироку призначено на 17 листопада. В рамках угоди про визнання провини прокуратура погодилася домагатися покарання від трьох до чотирьох років позбавлення волі для Ченслі. Такий самий потенційний тюремний термін, загрожує іншим бунтівникам Капітолію, які визнали себе винними за одним звинуваченням у кримінальному злочині.

Всього під час протестів в Капітолії було заарештовано не менше 600 осіб, а Міністерство юстиції США визнало винними тільки понад 50 осіб.

Штурм Капітолію

Радикально налаштовані прихильники Дональда Трампа, який програв вибори президента США, після його промови на мітингу у Вашингтоні 6 січня прорвалися до Капітолію, де учасники спільного засідання Сенату і Палати представників стверджували підсумки виборів. Протестувальникам вдалося увірватися в будівлю, дебати в Конгресі були припинені на кілька годин, а законодавці евакуйовані.

Учасники заворушень вступили в зіткнення з поліцейськими, ті у відповідь застосували сльозогінний газ. До Вашингтона прибула Національна гвардія. В ході зіткнень загинули п’ятеро людей, серед них один службовець поліції. Влада знову взяли будівлю Конгресу під контроль через кілька годин. Ще два поліцейських скоїли самогубство в наступні тижні.

33-річний Джейкоб Ентоні Ченслі, що проголосив себе “шаманом” QAnon, був затриманий 9 січня, в той же день йому пред’явили звинувачення, з тих пір він перебуває під вартою.