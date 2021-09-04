Шаман движения QAnon признал себя виновным в совершении преступления во время беспорядков в Капитолии США

Детали

Подсудимый, Джейкоб Ченсли житель штата Аризона, является известной фигурой в движении QAnon. Он стал известным, после нападения на Капитолий 6 января, из-за причудливой одежды, которую он носил.

Он признал себя виновным в пятницу во время виртуального слушания в окружном суде округа Колумбия. Признание вины было сделано в рамках соглашения с прокуратурой.

Сначала Ченсли был обвинен в шести федеральных преступлениях. Он признал себя виновным по одному из самых серьезных обвинений, ему грозит до 20 лет лишения свободы, хотя отсутствие у него ранее судимостей означает, что он, вероятно, получит гораздо меньше. В рамках соглашения о признании вины Ченсли согласился выплатить 2 тысячи долларов в качестве возмещения ущерба Капитолию. Ему также грозит штраф в размере до 250 тысяч долларов.

Оглашение приговора назначено на 17 ноября. В рамках соглашения о признании вины прокуратура согласилась добиваться наказания от трех до четырех лет лишения свободы для Ченсли. Такой же потенциальный тюремный срок, грозит другим мятежникам Капитолия, которые признали себя виновными по одному обвинению в уголовном преступлении.

Всего во время протестов в Капитолии было арестовано не менее 600 человек, а Министерство юстиции США признало виновными только более 50 человек.

Штурм Капитолия

Радикально настроенные сторонники Дональда Трампа, который проиграл выборы президента США, после его выступления на митинге в Вашингтоне 6 января прорвались к Капитолию, где участники совместного заседания Сената и Палаты представителей утверждали итоги выборов. Протестующим удалось ворваться в здание, дебаты в Конгрессе были приостановлены на несколько часов, а законодатели эвакуированы.

Участники беспорядков вступили в столкновения с полицейскими, те в ответ применили слезоточивый газ. В Вашингтон прибыла Национальная гвардия. В ходе столкновений погибли пять человек, среди них один служащий полиции. Власть снова взяли здание Конгресса под контроль через несколько часов. Еще два полицейских совершили самоубийство в последующие недели.

33-летний Джейкоб Энтони Ченсли, провозгласивший себя “шаманом” QAnon, был задержан 9 января, в тот же день ему предъявили обвинение, с тех пор он находится под стражей.