Politico: ЄС планує переговори про нові санкції проти рф після Великодня

Цитата

"Переговори очікуються відразу після великодніх свят, повідомили три дипломати ЄС", - ідеться у повідомленні.

Доповнення

Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн раніше заявляла, що наступний пакет буде присвячений вирішенню проблеми обходу санкцій та усунення лазівок.