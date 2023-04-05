Politico: ЄС планує переговори про нові санкції проти рф після Великодня
Київ • УНН
КИЇВ. 5 квітня. УНН. Брюссель планує новий раунд переговорів між Єврокомісією та послами ЄС щодо 11-го пакету санкцій проти росії у зв'язку з її вторгненням в Україну, як очікується, після Великодня, який християни західного обряду відзначають 9 квітня. Про це повідомляє Politico, пише УНН.
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"Переговори очікуються відразу після великодніх свят, повідомили три дипломати ЄС", - ідеться у повідомленні.
Доповнення
Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн раніше заявляла, що наступний пакет буде присвячений вирішенню проблеми обходу санкцій та усунення лазівок.