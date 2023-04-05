Politico: ЕС планирует переговоры о новых санкциях против рф после Пасхи

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"Переговоры ожидаются сразу после пасхальных праздников, сообщили три дипломата ЕС", - говорится в сообщении.

Дополнение

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен ранее заявляла, что следующий пакет будет посвящен решению проблемы обхода санкций и устранению лазеек.