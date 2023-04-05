Politico: ЕС планирует переговоры о новых санкциях против рф после Пасхи
Киев • УНН
КИЕВ. 5 апреля. УНН. Брюссель планирует новый раунд переговоров между Еврокомиссией и послами ЕС по 11-му пакету санкций против россии в связи с ее вторжением в Украину, как ожидается, после Пасхи, которую христиане западного обряда отмечают 9 апреля. Об этом сообщает Politico, пишет УНН.
Цитата
"Переговоры ожидаются сразу после пасхальных праздников, сообщили три дипломата ЕС", - говорится в сообщении.
Дополнение
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен ранее заявляла, что следующий пакет будет посвящен решению проблемы обхода санкций и устранению лазеек.