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Politico: другий судовий процес у справі екс-помічника Трампа Пола Манафорта розпочнеться 10 липня

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 березня. УНН. Судовий процес у штаті Вірджинія у справі американського юриста, лобіста, політичного консультанту, колишнього політтехнолога “Партії регіонів” та екс-глави передвиборного штабу президента США Дональда Трампа - Пола Манафорта розпочнеться 10 липня. Про це повідомляє УНН з посиланням на Politico.

Раніше суддя у Вашингтоні Емі Берман Джексон постановила, що судовий розгляд щодо Манафорта розпочнеться 17 вересня у Вашингтоні, округ Колумбія.

Справа Манафорта розглядають суди в американській столиці і в штаті Вірджинія.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Янукович заперечує свою участь в оплаті піар-послуг Манафорта

Як повідомляв УНН, проти колишнього глави передвиборної кампанії президента Дональда Трампа і екс-радника Віктора Януковича Пола Манафорта і його бізнес-партнера Ріка Гейтса висунули офіційні звинувачення в отриманні десятків мільйонів доларів протягом десятирічної роботи, пов'язаної з Україною, і в приховуванні банкових рахунків, де вони ці гроші зберігали. Їх також звинувачують в поданні неправдивої інформації Міністерству юстиції про свою діяльність в Україні.

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