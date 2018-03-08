Politico: другий судовий процес у справі екс-помічника Трампа Пола Манафорта розпочнеться 10 липня
Київ • УНН
КИЇВ. 8 березня. УНН. Судовий процес у штаті Вірджинія у справі американського юриста, лобіста, політичного консультанту, колишнього політтехнолога “Партії регіонів” та екс-глави передвиборного штабу президента США Дональда Трампа - Пола Манафорта розпочнеться 10 липня. Про це повідомляє УНН з посиланням на Politico.
Раніше суддя у Вашингтоні Емі Берман Джексон постановила, що судовий розгляд щодо Манафорта розпочнеться 17 вересня у Вашингтоні, округ Колумбія.
Справа Манафорта розглядають суди в американській столиці і в штаті Вірджинія.
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Як повідомляв УНН, проти колишнього глави передвиборної кампанії президента Дональда Трампа і екс-радника Віктора Януковича Пола Манафорта і його бізнес-партнера Ріка Гейтса висунули офіційні звинувачення в отриманні десятків мільйонів доларів протягом десятирічної роботи, пов'язаної з Україною, і в приховуванні банкових рахунків, де вони ці гроші зберігали. Їх також звинувачують в поданні неправдивої інформації Міністерству юстиції про свою діяльність в Україні.