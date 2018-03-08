Politico: второй судебный процесс по делу экс-помощника Трампа Пола Манафорта начнется 10 июля
Киев • УНН
КИЕВ. 8 марта. УНН. Судебный процесс в штате Вирджиния по делу американского юриста, лоббиста, политического консультанта, бывшего политтехнолога “Партии регионов” и экс-главы предвыборного штаба президента США Дональда Трампа — Пола Манафорта начнется 10 июля. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Politico.
Ранее судья в Вашингтоне Эми Берман Джексон постановил, что судебное разбирательство по Манафорта начнется 17 сентября в Вашингтоне, округ Колумбия.
Дело Манафорта рассматривают суды в американской столице и в штате Вирджиния.
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Как сообщал УНН, против бывшего главы предвыборной кампании президента Дональда Трампа и экс-советника Виктора Януковича Пола Манафорта и его бизнес-партнера Рика Гейтса выдвинули официальные обвинения в получении десятков миллионов долларов в течение десятилетней работы, связанной с Украиной, и в сокрытии баночных счетов , где они эти деньги хранили. Их также обвиняют в представлении ложной информации Министерству юстиции о своей деятельности в Украине.