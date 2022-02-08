Політичний притулок в Росії: Порошенко відреагував на заяву Путіна
Київ • УНН
КИЇВ. 8 лютого. УНН. П'ятий президент України Петро Порошенко відреагував на заяву президента Росії Володимира Путіна щодо можливості політичного притулку. Про це повідомляє УНН з посиланням на Facebook Петра Порошенка.
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За словами Порошенка, в Україні переслідують “проєвропейську опозицію” і тепер це підтвердив навіть Путін.
Він звернувся до президента Володимира Зеленського із проханням спрямувати свої зусилля та зусилля правоохоронних органів на захист країни, адже наразі, на думку колишнього президента, вони “займаються Порошенком більше, ніж російською загрозою”.
“А Володимиру Володимировичу (Путіну, ред) — нарешті усвідомити, що ми розберемося самі, тут, в Україні. І одвічна російська практика „опікуватися“ українською політикою та політиками вже давно припинилася”, — йдеться в дописі.
Нагадаємо
Президент Росії Володимир Путін заявив про готовність РФ надати політичний притулок чинному народному депутатові та п'ятому президенту України Петру Порошенку.