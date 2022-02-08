Політичний притулок в Росії: Порошенко відреагував на заяву Путіна

ukru
У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
Ексклюзив
10:51 • 53176 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

Ексклюзив
10:44 • 86427 перегляди

Виробники так і не знизили ціни на ліки, хоча більше не сплачують аптекам за маркетинг - нардеп

Ексклюзив
09:04 • 96368 перегляди

Великодній кошик цього року подорожчає на 15-20% - експерт

Ексклюзив
2 квітня, 07:52 • 124296 перегляди

Понад 23 тис. компаній підтвердили статус критично важливого підприємства до 31 березня - Мінцифри

Ексклюзив
2 квітня, 07:07 • 131602 перегляди

НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів

Ексклюзив
2 квітня, 06:08 • 114608 перегляди

Мільйони “на ліках для держави”: фармгігантів підозрюють у злочинних схемах з дистриб’ютором

1 квітня, 18:40 • 133200 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

1 квітня, 17:04 • 167535 перегляди

Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім

1 квітня, 12:21 • 179289 перегляди

Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

Ексклюзив
1 квітня, 11:39 • 215569 перегляди

НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+10°
4.2 м/с
90 %
747 мм
Сильний дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

Як швидко і легко почистити мікрохвильовку: ефективні методи

2 квітня, 06:05 • 204007 перегляди

Титан, літій, графіт: хто володіє українськими надрами

2 квітня, 07:39 • 276383 перегляди

"Можливо": представник путіна висловився про візит до Вашингтона для зустрічі з Віткоффом

08:47 • 72439 перегляди

В Мін’юсті розповіли про мікросхеми західного виробництва у російських ракетах і "шахедах"

09:50 • 49191 перегляди

"Криза середнього віку": Ді Капріо шокував публіку раптовою зміною іміджу

10:22 • 67658 перегляди
Публікації

Титан, літій, графіт: хто володіє українськими надрами

2 квітня, 07:39 • 276383 перегляди

Як швидко і легко почистити мікрохвильовку: ефективні методи

2 квітня, 06:05 • 204007 перегляди

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

1 квітня, 13:38 • 302086 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

1 квітня, 05:30 • 420790 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 672136 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Еммануель Макрон

Марін Ле Пен

Майкл Уолтц

Актуальні місця

Україна

Київ

Сполучені Штати

Дніпро

Львів

Реклама
УНН Lite

“Залізний кулак” може знову з'явитися на екранах: MCU розглядає повернення героїв Marvel від Netflix

12:49 • 18027 перегляди

"Криза середнього віку": Ді Капріо шокував публіку раптовою зміною іміджу

10:22 • 67658 перегляди

Четверта частина саги "Людина-павук" з Томом Голландом у головній ролі отримала офіційну назву та дату виходу

1 квітня, 16:49 • 101979 перегляди

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

1 квітня, 13:05 • 139251 перегляди

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

1 квітня, 11:05 • 163965 перегляди
Актуальне

The New York Times

Instagram

Telegram

Facebook

Шахед-136

Політичний притулок в Росії: Порошенко відреагував на заяву Путіна

Політичний притулок в Росії: Порошенко відреагував на заяву Путіна

Київ • УНН

 • 80401 перегляди

КИЇВ. 8 лютого. УНН. П'ятий президент України Петро Порошенко відреагував на заяву президента Росії Володимира Путіна щодо можливості політичного притулку. Про це повідомляє УНН з посиланням на Facebook Петра Порошенка.

Деталі

За словами Порошенка, в Україні переслідують “проєвропейську опозицію” і тепер це підтвердив навіть Путін.

Він звернувся до президента Володимира Зеленського із проханням спрямувати свої зусилля та зусилля правоохоронних органів на захист країни, адже наразі, на думку колишнього президента, вони “займаються Порошенком більше, ніж російською загрозою”.

“А Володимиру Володимировичу (Путіну, ред) — нарешті усвідомити, що ми розберемося самі, тут, в Україні. І одвічна російська практика „опікуватися“ українською політикою та політиками вже давно припинилася”, — йдеться в дописі.

Нагадаємо 

Президент Росії Володимир Путін заявив про готовність РФ надати політичний притулок чинному народному депутатові та п'ятому президенту України Петру Порошенку.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Політика
Bitcoin
$85,036.60
Золото
$3,159.45
Tesla
$254.68
Brent
$74.04
S&P 500
$5,573.13
Газ TTF
$42.01
Ethereum
$1,871.83