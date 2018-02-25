Політагітація по-російськи: у соцмережі “ВКонтакте” з’явились “сексуальні” передвиборчі стікери
Київ • УНН
КИЇВ. 25 лютого. УНН. У соціальній мережі “ВКонтакте” з’явилися стікери з зображенням привабливих дівчат, які закликають йти на президентські вибори в Російської Федерації, передає УНН.
Таким чином соцмережа долучилась до масштабної російської кампанії із залученням молоді, в данному випадку — користувачів мережі, на вибори і голосування.
Набір стікерів с сексуальними напівоголеними “мультиплікаційними” дівчатами “Election girl” (Виборча дівчина — ред.) містить 16 зображень закликають виборця голосувати на майбутніх виборах в РФ, які відбудуться у березні 2018 року. Стікери зображають дівчину-вчительку, лікарку, спортсменку і т.п., а також містять заклики йти на вибори з неоднозначним підтекстом.
Нагадаємо, вибори президента РФ пройдуть 18 березня. Взяти участь у виборах президента РФ виявили бажання 6 кандидатів.
Днями Україна надіслала Росії ноту, де висловила протест проти проведення виборів президента РФ на території окупованого Криму, а також застерегла від спроб організувати вибори на окупованому Донбасі.