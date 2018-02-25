Политагитация по-русски: в соцсети "ВКонтакте" появились "сексуальные" предвыборные стикеры
Киев • УНН
КИЕВ. 25 февраля. УНН. В социальной сети "ВКонтакте" появились стикеры с изображением привлекательных девушек, которые призывают идти на президентские выборы в Российской Федерации, передает УНН.
Таким образом соцсеть присоединилась к масштабной российской кампании по привлечению молодежи, в данном случае - пользователей сети, к выборам и голосованию.
Набор стикеров из сексуальными полуобнаженными "мультипликационными" девушками "Election girl" (Избирательная девушка - ред.) содержит 16 изображений призывают избирателя голосовать на предстоящих выборах в РФ, которые состоятся в марте 2018 года. Стикеры изображают девушку-учительницу, врача, спортсменку и т.п., а также содержат призывы идти на выборы с неоднозначным подтекстом.
Напомним, выборы президента РФ пройдут 18 марта. Принять участие в выборах президента РФ изъявили желание 6 кандидатов.
На днях Украина направила России ноту, где выразила протест против проведения выборов президента РФ на территории оккупированного Крыма, а также предостерегла от попыток организовать выборы на оккупированном Донбассе.