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Полтавський поліцейський вимагав хабар за сфальсифіковані правопорушення

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 березня. УНН.ка Інспектора полтавської поліції затримала на хабарі Служба безпеки України, який той вимагав за закриття фальсифікованого правопорушення. Про це УНН повідомили у прес-службі СБУ.

Здирник вимагав шість тисяч доларів від полтавчанки за закриття кримінального провадження за нібито фальсифікацію документів.

Правоохоронці затримали «перевертня в погонах» у службовому кабінеті під час одержання неправомірної вигоди.

Хабарнику оголошено про підозру за ч. 3 ст. 368 (одержання хабара) Кримінального кодексу України та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Тривають слідчі дії.

Як повідомляв УНН, Житомирського комунальника викрили на хабарництві.

Також нагадаємо, що СБУ виявила схрон зі зброєю та боєприпасами на Дніпропетровщині.

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