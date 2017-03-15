Полтавський поліцейський вимагав хабар за сфальсифіковані правопорушення
Київ • УНН
КИЇВ. 15 березня. УНН.ка Інспектора полтавської поліції затримала на хабарі Служба безпеки України, який той вимагав за закриття фальсифікованого правопорушення. Про це УНН повідомили у прес-службі СБУ.
Здирник вимагав шість тисяч доларів від полтавчанки за закриття кримінального провадження за нібито фальсифікацію документів.
Правоохоронці затримали «перевертня в погонах» у службовому кабінеті під час одержання неправомірної вигоди.
Хабарнику оголошено про підозру за ч. 3 ст. 368 (одержання хабара) Кримінального кодексу України та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Тривають слідчі дії.
Як повідомляв УНН, Житомирського комунальника викрили на хабарництві.
Також нагадаємо, що СБУ виявила схрон зі зброєю та боєприпасами на Дніпропетровщині.