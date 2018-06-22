Покупці житла орієнтуються на об'єкти з хорошою інфраструктурою - експерт

"Зараз на ринку головний - покупець. А йому вже недостатньо однієї зведеної коробки. Покупці стали більш вимогливі і орієнтуються на об'єкти з розвиненою інфраструктурою, де можна жити і працювати в комфортному середовищі. І серйозні забудовники вже реалізують в своїх проектах фітнес-центри, парки на дахах, зони барбекю, дитячі садки та інше", - зізнається Дмитро Новіков.

Як повідомляв УНН, на ринку високий запит на житло високої якості.

"Важливим для людей є вартість, місце розташування, зручність розв'язок, розвиненість інфраструктури і навіть поверх, тому що хтось любить вище, а комусь тільки на 5-6 поверсі зручно. Сьогодні потреба людей у ​​власному якісному житлі велика, і ми, як ніхто інший, можeмо її задовольнити", - розповіла директор Департаменту маркетингу та продажів ПрАТ "ХК "Київміськбуд" Тетяна Маркова.