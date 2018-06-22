Покупці житла орієнтуються на об'єкти з хорошою інфраструктурою - експерт
Київ • УНН
КИЇВ. 22 червня. УНН. На сьогоднішній день покупцям житла вже не достатньо будинку як такого, вони орієнтуються на розвинену інфраструктуру. Про це розповів маркетолог City One Development Дмитро Новіков, пише УНН з посиланням на УБР.
"Зараз на ринку головний - покупець. А йому вже недостатньо однієї зведеної коробки. Покупці стали більш вимогливі і орієнтуються на об'єкти з розвиненою інфраструктурою, де можна жити і працювати в комфортному середовищі. І серйозні забудовники вже реалізують в своїх проектах фітнес-центри, парки на дахах, зони барбекю, дитячі садки та інше", - зізнається Дмитро Новіков.
Як повідомляв УНН, на ринку високий запит на житло високої якості.
"Важливим для людей є вартість, місце розташування, зручність розв'язок, розвиненість інфраструктури і навіть поверх, тому що хтось любить вище, а комусь тільки на 5-6 поверсі зручно. Сьогодні потреба людей у власному якісному житлі велика, і ми, як ніхто інший, можeмо її задовольнити", - розповіла директор Департаменту маркетингу та продажів ПрАТ "ХК "Київміськбуд" Тетяна Маркова.