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Покупатели жилья ориентируются на объекты с хорошей инфраструктурой – эксперт

Покупатели жилья ориентируются на объекты с хорошей инфраструктурой – эксперт

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 22 июня. УНН. На сегодняшней день покупателям жилья уже не достаточно дома как такового, они ориентируются на развитую инфраструктуру. Об этом рассказал маркетолог City One Development Дмитрий Новиков, пишет УНН со ссылкой на УБР.

“Сейчас на рынке главный — покупатель. А ему уже недостаточно одной возведенной коробки. Покупатели стали более требовательны и ориентируются на объекты с развитой инфраструктурой, где можно жить и работать в комфортной среде. И серьезные застройщики уже реализуют в своих проектах фитнес-центры, парки на крышах, зоны барбекю, детские сады и прочее”, — признается Дмитрий Новиков.

Как сообщал УНН, на рынке высокий запрос на жилье высокого качества.

“Важным для людей является стоимость, местоположение, удобство развязок, развитость инфраструктуры и даже этаж, потому что кто-то любит повыше, а кому-то только на 5-6 этаже удобно. Сегодня потребность людей в собственном качественном жилье большая, и мы, как никто другой, можeм ее удовлетворить”, — рассказала директор Департамента маркетинга и продаж ЧАО “ХК “Киевгорстрой” Татьяна Маркова.

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