Поклонська заявила, що правильно говорити не "на Україні", а - в Україні

Так, Поклонский запитали про нинішні відносини між Україною і Росією і про стратегію Москви по відношенню до нашої країни. У відповідь вона оголосила, що бачить прагнення “до нормалізації відносин” з української сторони.

“Я дуже хочу, щоб ця стратегія прийшла до однієї мети: нормалізації відносин між РФ і Україною. Принаймні з українського боку це теж видно, що новий, законно обраний президент, Володимир Зеленський, робить кроки по врегулюванню конфлікту на Південному Сході України”, — повідомила Поклонська.

Вона додала, що тепер “Південний Схід має можливість домовлятися з законно обраним президентом, який може чути”.

П’ятого президента України Петра Порошенка Поклонська назвала “злочинцем, який займав п’ять років незаконно місце президента в Україні”. Далі, після роздумів про ситуацію на Донбасі Поклонська згадала про російських пропагандистські ЗМІ, висловивши думку, що в ефіри російського ТБ потрібно запрошувати “слушних депутатів з нової влади”.

“Запрошуються блазні з України, клоуни, які ганьблять свою країну в телешоу тут в Москві. І всі дружно аплодують, сміються: „Ха-ха, подивіться, які хохли тупі“. Так це чи не так. Я маю на увазі всі ці передачі на перших, других каналах, коли беруть участь не політики, не депутати, а якісь відщепенці, і представляють цілу країну. А я б запропонувала запросити якогось окремого депутата з нової влади, політика, експерта... Вони запрошують тих людей з України, які не можуть представити Україну як цього вимагає етикет, взагалі за всіма правилами уявити і показати цю країну. Чому? Це влаштовує телешоу, тому що цікаво, тому що на їх фоні ми виглядаємо набагато краще. Але це неправильно”, — заявила Поклонська.

Після цього вона звернула увагу на той факт, що в подібних телешоу завжди неправильно вживається вираз “на Україні”, а не “в Україні”.

“Треба говорити не „на Україні“, а „в Україні“. Треба якщо запрошувати на шоу, то таких же рівнозначних нормальних політиків, які можуть відповісти нормально”, — підкреслила Поклонська.

На це ведуча телеканалу заявила, що “в Україні” — це прямо позиція“.

Варто також нагадати, що у грудні минулого року Поклонська під час інтерв’ю назвала Україну “окраїною Росії”. За її словами, Україна, Білорусь і Росія “неподільні”.