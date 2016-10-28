Покладання квітів з нагоди визволення України від нацистських загарбників відбулось у Кропивницькому
Київ • УНН
КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 28 жовтня. УНН. Сьогодні, 28 жовтня, на території меморіального комплексу “Фортечні вали” у Кропивницькому відбулося покладання квітів з нагоди 72-річниці визволення України від нацистських загарбників, передає кореспондент УНН.
В заході взяли участь представники керівництва області і міста та громада.
Після покладання квітів до меморіалу “Вічний вогонь”, присутні схилили голови перед світлою пам’яттю героїв і вшанували їх хвилиною мовчання. Військові в пам’ять про загиблих дали залп із стрілецької зброї.
Крім того, сьогодні тут згадали новітніх героїв — полеглих учасників АТО. Тож цього дня букети лягли й до Стели Героїв, встановленої на Алеї Слави.
Нагадаємо, П.Порошенко привітав українців з Днем визволення України від фашистських загарбників.