Возложение цветов по случаю освобождения Украины от нацистских захватчиков состоялось в Кропивницком
Киев • УНН
КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 28 октября. УНН. Сегодня, 28 октября, на территории мемориального комплекса "Крепостные валы" в Кропивницком состоялось возложение цветов по случаю 72-й годовщины освобождения Украины от нацистских захватчиков, передает корреспондент УНН.
В мероприятии приняли участие представители руководства области и города и общество.
После возложения цветов к мемориалу "Вечный огонь", собравшиеся склонили головы перед светлой памятью героев и почтили их минутой молчания. Военные в память о погибших дали залп из стрелкового оружия.
Кроме того, сегодня здесь вспомнили новейших героев - павших участников АТО. Поэтому в этот день букеты легли и к Стеле Героев, установленной на Аллее Славы.
Напомним, П.Порошенко поздравил украинцев с Днем освобождения Украины от фашистских захватчиков.