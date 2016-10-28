Возложение цветов по случаю освобождения Украины от нацистских захватчиков состоялось в Кропивницком

В мероприятии приняли участие представители руководства области и города и общество.

После возложения цветов к мемориалу "Вечный огонь", собравшиеся склонили головы перед светлой памятью героев и почтили их минутой молчания. Военные в память о погибших дали залп из стрелкового оружия.

Кроме того, сегодня здесь вспомнили новейших героев - павших участников АТО. Поэтому в этот день букеты легли и к Стеле Героев, установленной на Аллее Славы.

Напомним, П.Порошенко поздравил украинцев с Днем освобождения Украины от фашистских захватчиков.