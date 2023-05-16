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Покійний актор Пол Вокер повернеться у "Форсаж 10"

Покійний актор Пол Вокер повернеться у "Форсаж 10"

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 травня. УНН. Покійний актор Пол Вокер, який трагічно загинув у автокатастрофі ще в 2013 році, посмертно з'явиться у франшизі, передає УНН.

Деталі

Пол Вокер повернеться в ролі Брайана у Fast X. Цю новину підтвердив режисер фільму «Форсаж 10» Луї Летеріор. Виконавець головної ролі Він Дізель також розповів про те, що франшиза ніколи не закінчиться без прощання з покійним актором.

Через делікатну природу ситуації та технічні труднощі в тому, щоб точно відобразити акторську гру Пола Вокера у фільмі, глядачам слід очікувати лише короткої камео.

24-річна донька Вокера Медоу Вокер також знялась в епізодичній ролі у Fast X. Наскільки велику роль їй доведеться зіграти у фільмі – ще належить побачити.

Поряд із Віном Дизелем Вокер був обличчям франшизи бойовика до своєї передчасної смерті у віці 40 років у листопаді 2013 року. Хоча він помер до того, як було знято «Форсаж 7», художники змогли в цифровому вигляді накласти обличчя Вокера на двійників, яких зіграли його брати Калеб і Коді, щоб завершити його роботу над фільмом.

У майбутньому фільмі Торетто (Дізель) та його сім'я стикаються з загрозою з боку спраглих помсти фігур, чия місія полягає в тому, щоб знищити світ Торетто, а також усіх, кого він любить.

Прем'єра Fast X у кінотеатрах відбудеться 19 травня.

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Допис, поширений Meadow Walker Thornton-Allan (@meadowwalker)

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