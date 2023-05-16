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Покойный актер Пол Уокер вернется в "Форсаж 10"

Покойный актер Пол Уокер вернется в "Форсаж 10"

Киев • УНН

 • 3110894 просмотра

КИЕВ. 16 мая. УНН. Покойный актер Пол Уокер, который трагически погиб в автокатастрофе еще в 2013 году, посмертно появится во франшизе, передает УНН.

Детали

Пол Уокер вернется в роли Брайана в Fast X. Эту новость подтвердил режиссер фильма «Форсаж 10» Луи Летериор. Исполнитель главной роли Вин Дизель также рассказал о том, что франшиза никогда не закончится без прощания с покойным актером.

Из-за деликатной природы ситуации и технических трудностей в том, чтобы точно отобразить актерскую игру Пола Уокера в фильме, зрителям следует ожидать лишь короткого камео.

24-летняя дочь Уокера Мэдоу Уокер также снялась в эпизодической роли в Fast X. Насколько большую роль ей предстоит сыграть в фильме – еще предстоит увидеть.

Наряду с Вином Дизелем Уокер был лицом франшизы боевиков до своей преждевременной смерти в возрасте 40 лет в ноябре 2013 года. Хотя он умер до того, как был снят «Форсаж 7», художники смогли в цифровом виде наложить лицо Уокера на двойников, которых сыграли его братья Калеб и Коди, чтобы завершить его работу над фильмом.

В предстоящем фильме Торетто (Дизель) и его семья сталкиваются с угрозой со стороны жаждущих мести фигур, чья миссия состоит в том, чтобы уничтожить мир Торетто, а также всех, кого он любит.

Премьера Fast X в кинотеатрах состоится 19 мая.

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Сообщение, опубликованное Meadow Walker Thornton-Allan (@meadowwalker)

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