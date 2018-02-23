Поки держорган з безпеки польотів лихоманить, над українським небом зростає кількість рейсів

Лише за рік пасажиропотоки через українські аеропорти зросли на 27%, повідомив міністр.

“Зростання кількості рейсів вітчизняних авіакомпаній — 17%, обсяги перевезення вантажів та пошти зросли на понад 11%. Регулярні польоти між Україною та країнами світу впродовж 2017 року здійснили 10 вітчизняних авіакомпаній до 43 країн світу, і 29 іноземних авіакомпаній до 27 країн світу”, — розповів він.

В.Омелян додав, що протягом року регулярні перевезення в межах України активізувалися, і було перевезено понад 930 тис. пасажирів (що на 18% більше, порівнюючи із 2016 роком).

Разом з тим, міністр не повідомив, коли оприлюднить результати аудиту головного держпідприємства, що відповідає за безпеку повітряного простору в країні.

“Як тільки завершимо аудит — оприлюднимо”, — сказав Омелян, відповідаючи на запитання журналіста про ДП “Украерорух”. На уточнення: “коли саме це станеться?”: міністр не відповів. І це попри його обіцянку завершити аудит за тиждень, дану ще 6 лютого.

Нагадаємо, що на ДП “Украерорух” було призначено аудит після того, як колектив підприємства висловив недовіру своєму керівництву та зажадав звільнення директора — Д.Бабейчука, двох його заступників (В.Мельника та В.Шевчука) та С.Гомболевський (в статусі в.о. обіймає посаду заступника директора з адміністративно-господарських питань ДП).

Тим часом, наразі ДП “Украерорух” у статусі т.в.о. керує О.Даценко, який за даними ЗМІ, не має ані потрібного досвіду, ані профільної освіти. Така ситуація, переконані журналісти, ставить під загрозу безпечність польотів над Україною.

Примітно, що В.Омелян і сам визнає кризову ситуацію в “Украерорусі” і, навіть, обіцяє її вирішити.

“З колективом я зустрічався минулого тижня. У нас були відверті дискусії по цьому підприємству. Там, дійсно, його лихоманить впродовж останніх двох з половиною років. Я сподіваюся, що після завершення перевірки, а попередній акт ми очікуємо наступного тижня, для всіх все стане нарешті зрозуміло, і спекуляції припиняться, і ми зможемо зробити порядок там, як ми це зробили і в Адміністрації морських портів, і в "Укрзалізниці" і в багатьох наших відомствах”, — сказав В.Омелян ще 6 лютого.

Та як бачимо, станом на 23 лютого про результати загаданого аудиту говорити він виявився не готовим.