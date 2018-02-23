Поки держорган з безпеки польотів лихоманить, над українським небом зростає кількість рейсів
Київ • УНН
КИЇВ. 23 лютого. УНН. Впродовж останніх кількох років авіаційна галузь демонструє рекордне зростання кількості рейсів та пасажиропотоку. Про це під час брифінгу журналістам повідомив міністр інфраструктури України Володимир Омелян, передає кореспондент УНН.
Лише за рік пасажиропотоки через українські аеропорти зросли на 27%, повідомив міністр.
“Зростання кількості рейсів вітчизняних авіакомпаній — 17%, обсяги перевезення вантажів та пошти зросли на понад 11%. Регулярні польоти між Україною та країнами світу впродовж 2017 року здійснили 10 вітчизняних авіакомпаній до 43 країн світу, і 29 іноземних авіакомпаній до 27 країн світу”, — розповів він.
В.Омелян додав, що протягом року регулярні перевезення в межах України активізувалися, і було перевезено понад 930 тис. пасажирів (що на 18% більше, порівнюючи із 2016 роком).
Разом з тим, міністр не повідомив, коли оприлюднить результати аудиту головного держпідприємства, що відповідає за безпеку повітряного простору в країні.
“Як тільки завершимо аудит — оприлюднимо”, — сказав Омелян, відповідаючи на запитання журналіста про ДП “Украерорух”. На уточнення: “коли саме це станеться?”: міністр не відповів. І це попри його обіцянку завершити аудит за тиждень, дану ще 6 лютого.
Нагадаємо, що на ДП “Украерорух” було призначено аудит після того, як колектив підприємства висловив недовіру своєму керівництву та зажадав звільнення директора — Д.Бабейчука, двох його заступників (В.Мельника та В.Шевчука) та С.Гомболевський (в статусі в.о. обіймає посаду заступника директора з адміністративно-господарських питань ДП).
Тим часом, наразі ДП “Украерорух” у статусі т.в.о. керує О.Даценко, який за даними ЗМІ, не має ані потрібного досвіду, ані профільної освіти. Така ситуація, переконані журналісти, ставить під загрозу безпечність польотів над Україною.
Примітно, що В.Омелян і сам визнає кризову ситуацію в “Украерорусі” і, навіть, обіцяє її вирішити.
“З колективом я зустрічався минулого тижня. У нас були відверті дискусії по цьому підприємству. Там, дійсно, його лихоманить впродовж останніх двох з половиною років. Я сподіваюся, що після завершення перевірки, а попередній акт ми очікуємо наступного тижня, для всіх все стане нарешті зрозуміло, і спекуляції припиняться, і ми зможемо зробити порядок там, як ми це зробили і в Адміністрації морських портів, і в "Укрзалізниці" і в багатьох наших відомствах”, — сказав В.Омелян ще 6 лютого.
Та як бачимо, станом на 23 лютого про результати загаданого аудиту говорити він виявився не готовим.