Пока госорган по безопасности полетов лихорадит, над украинским небом растет количество рейсов

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КИЕВ. 23 февраля. УНН. В течение последних нескольких лет авиационная отрасль демонстрирует рекордный рост количества рейсов и пассажиропотока. Об этом во время брифинга журналистам сообщил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян, передает корреспондент УНН.

Только за год пассажиропотоки через украинские аэропорты выросли на 27%, сообщил министр.

"Рост количества рейсов отечественных авиакомпаний - 17%, объемы перевозки грузов и почты выросли более чем 11%. Регулярные полеты между Украиной и странами мира на протяжении 2017 года осуществили 10 отечественных авиакомпаний в 43 страны мира, и 29 иностранных авиакомпаний в 27 стран мира", - рассказал он.

В.Омелян добавил, что в течение года регулярные перевозки в пределах Украины активизировались, и было перевезено более 930 тыс. пассажиров (что на 18% больше, по сравнению с 2016 годом).

Вместе с тем, министр не сообщил, когда обнародует результаты аудита главного госпредприятия, отвечающего за безопасность воздушного пространства в стране.

"Как только завершим аудит - обнародуем", - сказал Омелян, отвечая на вопрос журналиста о ГП "Украэрорух". На уточнение: "когда именно это произойдет?": Министр не ответил. И это несмотря на его обещание завершить аудит за неделю, данное еще 6 февраля.

Напомним, что на ГП "Украэрорух" был назначен аудит после того, как коллектив предприятия выразил недоверие своему руководству и потребовал увольнения директора - Д.Бабейчука, двух его заместителей (В.Мельника и В.Шевчука) и С.Гомболевского (в статусе и.о. занимает должность заместителя директора по административно-хозяйственным вопросам ДП).

Между тем, пока ГП "Украэрорух" в статусе и.о. руководит А.Даценко, который по данным СМИ, не имеет ни нужного опыта, ни профильного образовани. Такая ситуация, убеждены журналисты, ставит под угрозу безопасность полетов над Украиной.

Примечательно, что В.Омелян и сам признает кризисную ситуацию в "Украэрорухе" и даже обещает ее решить.

"С коллективом я встречался на прошлой неделе. У нас были откровенные дискуссии по этому предприятию. Там, действительно, его лихорадит в течение последних двух с половиной лет. Я надеюсь, что после завершения проверки, а предыдущий акт мы ожидаем на следующей неделе, для всех все станет наконец понятно, и спекуляции прекратятся, и мы сможем сделать порядок там, как мы это сделали и в Администрации морских портов, и в "Укрзализныце" и у многих наших ведомствах", - сказал В.Омелян еще 6 февраля.

И как видим, по состоянию на 23 февраля о результатах задуманного аудита говорить он оказался не готов.

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