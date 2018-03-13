Поховання померлих: законопроект, що зупиняв скандальну "правку Лозового", відклали
Київ • УНН
КИЇВ. 13 березня. УНН. Верховна Рада відклала на невизначений термін розгляд законопроекту, що зупиняє дію скандальної поправки народного депутата Андрія Лозового щодо поховання померлих. Про це під час пленарного засідання повідомив спікер парламенту Андрій Парубій, передає кореспондент УНН.
За словами очільника парламенту, профільний комітет ВР з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності попросив додатковий час "для проведення політичних консультацій".
Нагадаємо, що з 15 березня набувають чинності поправки до Кримінального процесуального кодексу, які передбачають, що поховання може відбуватися після призначення експертизи.
За прогнозами експертів, практична реалізація цієї норми призведе до перевантаженості судів і родичам померлих доведеться чекати необхідного документу щонайменше три доби.
Раніше заступник Генерального прокурора – Головний військовий прокурор України Анатолій Матіос заявив, що зміни до Кримінального процесуального кодексу, які були внесені з голосу народного депутата Андрія Лозового, з 15 березня спричинять колапс у правоохоронній системі.