Погребение умерших: законопроект, что останавливал скандальную "правку Лозового", отложили
Киев • УНН
КИЕВ. 13 марта. УНН. Верховная Рада отложила на неопределенный срок рассмотрение законопроекта, что останавливает действие скандальной поправки народного депутата Андрея Лозового относительно погребения умерших. Об этом во время пленарного заседания сообщил спикер парламента Андрей Парубий, передает корреспондент УНН.
По словам главы парламента, профильный комитет ВР по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности попросил дополнительное время "для проведения политических консультаций".
Напомним, что с 15 марта вступают в силу поправки к Уголовному процессуальному кодексу, которые предусматривают, что захоронение может происходить после назначения экспертизы.
По прогнозам экспертов, практическая реализация этой нормы приведет к перегруженности судов и родственникам умерших придется ждать необходимого документа по меньшей мере трое суток.
Ранее заместитель Генерального прокурора - Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос заявил, что изменения в Уголовный процессуальный кодекс, которые были внесены с голоса народного депутата Андрея Лозового, с 15 марта повлекут коллапс в правоохранительной системе.