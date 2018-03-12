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Показник захворюваності на ГРВІ на Закарпатті перевищив епідпоріг

Показник захворюваності на ГРВІ на Закарпатті перевищив епідпоріг

Київ • УНН

 • 12157 перегляди

УЖГОРОД-КИЇВ. 12 березня. УНН. Станом на сьогодні показник захворюваності на гострі респіраторні інфекції на Закарпатті перевищує визначений епідемічний поріг на 16%, що вперше зафіксували в області у цьому році. Про це УНН повідомила завідувач відділу епідеміологічного нагляду та профілактики інфекційних захворювань Закарпатського лабораторного центру МОЗ України Вікторія Тимчик.

За інформацією Тимчик, минулого тижня із симптомами гострих респіраторних інфекцій до закладів охорони здоров’я області звернулося 6192 особи. Реєструється збільшення кількості звернень у порівнянні з попереднім тижнем на 3%.

“Серед осіб, що звернулися за медичною допомогою 3979 дітей віком до 17 років (64% від усіх захворілих). Найвищі показники захворюваності серед дітей віком 5-14 та 15-17 років, в структурі захворілих вони займають 54% та 15% відповідно. За минулий тиждень госпіталізовано з приводу респіраторних інфекцій 203 особи (3,3% захворілих)”, — повідомила Тимчик.

Протягом епідсезону в області лабораторно підтверджено два випадки грипу А. Летальних випадків грипу не зареєстровано.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що протягом тижня (25 лютого — 4 березня) на грип та ГРВІ захворіли 281 449 осіб, епідемічний поріг в Україні перевищений на 27,2%.

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