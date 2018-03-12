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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
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США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
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Показатель заболеваемости ОРВИ на Закарпатье превысил эпидпорог

Показатель заболеваемости ОРВИ на Закарпатье превысил эпидпорог

Киев  •  УНН

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УЖГОРОД-КИЕВ. 12 марта. УНН. На сегодня показатель заболеваемости острыми респираторными инфекциями на Закарпатье превышает определенный эпидемический порог на 16%, что впервые зафиксировали в области в этом году. Об этом УНН сообщила заведующая отделом эпидемиологического надзора и профилактики инфекционных заболеваний Закарпатского лабораторного центра МЗ Украины Виктория Тимчик.

По информации Тимчик, на прошлой неделе с симптомами острых респираторных инфекций в учреждения здравоохранения области обратилось 6192 человека. Регистрируется увеличение количества обращений по сравнению с предыдущей неделей на 3%.

"Среди обратившихся за медицинской помощью 3979 детей в возрасте до 17 лет (64% от всех заболевших). Самые высокие показатели заболеваемости среди детей 5-14 и 15-17 лет, в структуре заболевших они занимают 54% и 15% соответственно. За прошедшую неделю госпитализированы по поводу респираторных инфекций 203 человека (3,3% заболевших)", - сообщила Тимчик.

В течение эпидсезона в области лабораторно подтверждены два случая гриппа А. Летальных случаев гриппа не зарегистрировано.

Напомним, ранее сообщалось, что в течение недели (25 февраля - 4 марта) гриппом и ОРВИ заболели 281 449 человек, эпидемический порог в Украине превышен на 27,2%.

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