Показатель заболеваемости ОРВИ на Закарпатье превысил эпидпорог
Киев • УНН
УЖГОРОД-КИЕВ. 12 марта. УНН. На сегодня показатель заболеваемости острыми респираторными инфекциями на Закарпатье превышает определенный эпидемический порог на 16%, что впервые зафиксировали в области в этом году. Об этом УНН сообщила заведующая отделом эпидемиологического надзора и профилактики инфекционных заболеваний Закарпатского лабораторного центра МЗ Украины Виктория Тимчик.
По информации Тимчик, на прошлой неделе с симптомами острых респираторных инфекций в учреждения здравоохранения области обратилось 6192 человека. Регистрируется увеличение количества обращений по сравнению с предыдущей неделей на 3%.
"Среди обратившихся за медицинской помощью 3979 детей в возрасте до 17 лет (64% от всех заболевших). Самые высокие показатели заболеваемости среди детей 5-14 и 15-17 лет, в структуре заболевших они занимают 54% и 15% соответственно. За прошедшую неделю госпитализированы по поводу респираторных инфекций 203 человека (3,3% заболевших)", - сообщила Тимчик.
В течение эпидсезона в области лабораторно подтверждены два случая гриппа А. Летальных случаев гриппа не зарегистрировано.
Напомним, ранее сообщалось, что в течение недели (25 февраля - 4 марта) гриппом и ОРВИ заболели 281 449 человек, эпидемический порог в Украине превышен на 27,2%.