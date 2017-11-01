Покази підозрюваної у вбивстві полковника СБУ перевіряють у кількох регіонах
Київ • УНН
КИЇВ. 1 листопада. УНН. Наразі проводиться низка слідчих дій у кількох регіонах України для перевірки показів підозрюваної у скоєнні теракту щодо полковника СБУ Олександра Хараберюша в Маріуполі. Про це на брифінгу заявив головний військовий прокурор Анатолій Матіос, передає кореспондент УНН.
"Зараз у декількох областях України одночасно працюють і слідчі СБУ і військові прокурори. Тому що фіксування і закріплення наданих показів цією громадянкою, яка підозрюється у здійсненні терористичного акту є надзвичайно важливим",- сказав А.Матіос.
За його словами слідство впритул наблизилося до реальних людей які "поставили терористичні акти на потік".
Нагадаємо, правоохоронці затримали підозрювану у скоєнні теракту щодо полковника СБУ Олександра Хараберюша у Маріуполі.