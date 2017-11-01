Покази підозрюваної у вбивстві полковника СБУ перевіряють у кількох регіонах

"Зараз у декількох областях України одночасно працюють і слідчі СБУ і військові прокурори. Тому що фіксування і закріплення наданих показів цією громадянкою, яка підозрюється у здійсненні терористичного акту є надзвичайно важливим",- сказав А.Матіос.

За його словами слідство впритул наблизилося до реальних людей які "поставили терористичні акти на потік".

Нагадаємо, правоохоронці затримали підозрювану у скоєнні теракту щодо полковника СБУ Олександра Хараберюша у Маріуполі.