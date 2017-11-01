Показания подозреваемой в убийстве полковника СБУ проверяют в нескольких регионах

"Сейчас в нескольких областях Украины одновременно работают и следователи СБУ и военные прокуроры. Потому что фиксирование и закрепление предоставленных показаний этой гражданкой, которая подозревается в совершении террористического акта, является чрезвычайно важным", - сказал А.Матиоса.

По его словам следствие вплотную приблизилось к реальным людям которые "поставили террористические акты на поток".

Напомним, правоохранители задержали подозреваемую в совершении теракта в отношении полковника СБУ Александра Хараберюша в Мариуполе.