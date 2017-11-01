Показания подозреваемой в убийстве полковника СБУ проверяют в нескольких регионах
Киев • УНН
КИЕВ. 1 ноября. УНН. В настоящее время проводится ряд следственных действий в ряде регионов Украины для проверки показаний подозреваемой в совершении теракта в отношении полковника СБУ Александра Хараберюаша в Мариуполе. Об этом на брифинге заявил главный военный прокурор Анатолий Матиос, передает корреспондент УНН.
"Сейчас в нескольких областях Украины одновременно работают и следователи СБУ и военные прокуроры. Потому что фиксирование и закрепление предоставленных показаний этой гражданкой, которая подозревается в совершении террористического акта, является чрезвычайно важным", - сказал А.Матиоса.
По его словам следствие вплотную приблизилось к реальным людям которые "поставили террористические акты на поток".
Напомним, правоохранители задержали подозреваемую в совершении теракта в отношении полковника СБУ Александра Хараберюша в Мариуполе.