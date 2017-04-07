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Свідчення Д.Вороненкова про держзраду В.Януковича були не суттєві - ГПУ

Київ • УНН

 • 8336 перегляди

КИЇВ. 7 квітня. УНН. Свідчення вбитого депутата Держдуми РФ Дениса Вороненкова по справі про державну зраду екс-президента Віктора Януковича не були суттєвими. Про це журналістам заявив начальник Департаменту спецрозслідувань Генпрокуратури Сергій Горбатюк, передає кореспондент УНН.

"Він (Д.Вороненков – ред.) у нас у справі Майдана був до вбивства допитаний в якості свідка",- сказав С.Горбатюк.

За його словами, допит стосувався розвитку подій і тієї інформації, яка доходила до нього як до державного чиновника щодо подій на Майдані. В тому числі як події розглядали правоохоронні органи і влада РФ, а також з'їзду, який не відбувся 22 лютого 2014 року.

"Я не можу вам розповідати деталі допиту, єдине, що не можна сказати, що це були суттєві показання",- сказав С.Горбатюк.

За його словами, у КПК є недолік, що тільки ті показання можуть бути використані, які безпосередньо почув сам суддя в судовому засіданні.

При цьому, за його словами, ці покази можуть бути оціночними, але суд може в ході розгляду справи по суті з ними ознайомитись.

Нагадаємо, 23 березня в центрі Києва розстріляли екс-депутата Держдуми РФ Дениса Вороненкова.

У січні Д.Вороненков дав свідчення Генеральній прокуратурі України в кримінальному провадженні за підозрою екс-президента Віктора Януковича в державній зраді.

Українські Національні Новини

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