Показания Д.Вороненкова о госизмене В.Януковича были не существенны - ГПУ

"Он (Д.Вороненков - ред.) у нас по делу Майдана был до убийства допрошен в качестве свидетеля", - сказал С.Горбатюк.

По его словам, допрос касался развития событий и той информации, которая доходила до него как до государственного чиновника о событиях на Майдане. В том числе как события рассматривали правоохранительные органы и власти РФ, а также съезда, который не состоялся 22 февраля 2014.

"Я не могу вам рассказывать детали допроса, единственное, что нельзя сказать, что это были существенные показания", - сказал С.Горбатюк.

По его словам, в УПК есть недостаток, что могут быть использованы только те показания, которые непосредственно услышал сам судья в судебном заседании.

При этом, по его словам, эти показания могут быть оценочными, но суд может в ходе рассмотрения дела по существу с ними ознакомиться.

Напомним, 23 марта в центре Киева расстреляли экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова.

В январе Д.Вороненков дал показания Генеральной прокуратуре Украины в уголовном производстве по подозрению экс-президента Виктора Януковича в государственной измене.