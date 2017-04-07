Показания Д.Вороненкова о госизмене В.Януковича были не существенны - ГПУ

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 58641 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 106626 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 164018 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 120403 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 118965 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 113862 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 105144 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107280 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103744 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 156074 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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КИЕВ. 7 апреля. УНН. Показания убитого депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова по делу о государственной измене экс-президента Виктора Януковича не были существенными. Об этом журналистам заявил начальник Департамента спецрасследований Генпрокуратуры Сергей Горбатюк, передает корреспондент.

"Он (Д.Вороненков - ред.) у нас по делу Майдана был до убийства допрошен в качестве свидетеля", - сказал С.Горбатюк.

По его словам, допрос касался развития событий и той информации, которая доходила до него как до государственного чиновника о событиях на Майдане. В том числе как события рассматривали правоохранительные органы и власти РФ, а также съезда, который не состоялся 22 февраля 2014.

"Я не могу вам рассказывать детали допроса, единственное, что нельзя сказать, что это были существенные показания", - сказал С.Горбатюк.

По его словам, в УПК есть недостаток, что могут быть использованы только те показания, которые непосредственно услышал сам судья в судебном заседании.

При этом, по его словам, эти показания могут быть оценочными, но суд может в ходе рассмотрения дела по существу с ними ознакомиться.

Напомним, 23 марта в центре Киева расстреляли экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова.

В январе Д.Вороненков дал показания Генеральной прокуратуре Украины в уголовном производстве по подозрению экс-президента Виктора Януковича в государственной измене.

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