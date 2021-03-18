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Погрози та цензура: як у Магалецької відреагували на масову загибель журавлів в заповіднику

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 березня. УНН. Після публікації УНН про бездіяльність Держспоживслужби і її глави Владислави Магалецької в ситуації з масовою загибеллю журавлів в заповіднику “Асканія Нова” (Херсонська обл.), журналістів агентства спробували підкупити, потім перейшли на погрози і шантаж.

У згаданій публікації екологи і фахівці міркують, чому сталося так, що в українському заповіднику загинула відразу ціла зграя “червонокнижних” журавлів, очевидно, які прилітали з іншої країни. За інформацією Держспоживслужби, птиці отруїлися отруйним зерном, яке імовірно знайшли на українських полях. Хто розсипав зерно і чому ця отрута знаходиться у відкритому доступі — відповіді від Держспоживслужби не було. Екологи в коментарі УНН вказували на те, що “журавлі” це не єдина проблема Держспоживслужби — основна, це кадри і не бажання займатися неприбутковими питаннями.

“Отруєно зерно ж не спеціально розкидали, щоб отруїти птахів. Це хімічні речовини захисту посівів. Але вони використовуються безконтрольно, не дозовано. І головне — ці хімічні речовини, які спрямовані проти шкідників, вносяться без попередження заповідника, селян, які проживають поблизу. І це страшне лихо для всієї України. Так само гинуть бджоли, які сідають на дерева які фермери обприскують хімічними речовинами. Структура, яка повинна відповідати за цю трагедію — Держпродспоживслужба — виявляє цілковиту злочинну бездіяльність. Як і інші її структурні підрозділи в різних регіонах України, зокрема — в Херсонській області”, — говорить еколог Тетяна Тимочко.

Ситуацію з масовою загибеллю “червонокнижною” птиці обіцяли розібрати на екологічному Комітеті Верховної Ради, після чого послідувала несподівана реакція Магалецької. Замість того, щоб визнати неконтрольовані обіг і використання отруйних речовин в країні, обіцяти розібратися в ситуації і запобігти подібним випадкам у майбутньому, з’явилися “захисники” глави Держспоживслужби, які вирішили боротися і цензурувати публікації УНН: починали від підкупу, а потім перейшли до погроз.

Серед “захисників” виявилися Масі Найєм і Антон Гніденко. Перший погрожував судом зі словами “суд ви програєте” — цікава самовпевненість, якщо врахувати його тотальні програші справ в судах. Наприклад, підзахисним Масі Найєм зовсім недавно був Сергій Стерненко, засуджений в результаті за викрадення і розбій на 7 років позбавлення волі. До цього Масі Найєм програв справу власного брата. Після чого програв справу співробітникам МВС.

Другий “захисник” Магалецької Антон Гніденко працювати в Держспоживслужбі за юридичною лінії почав з березня. До цього провалив конкурс на детектива НАБУ і працював в Одеській держадміністрації за часів Михайла Саакашвілі.

УНН офіційно заявляє, що не піддаватиметься на провокації, не буде замовчувати соціально значиму інформацію на догоду окремих чиновників — в даному випадку це стосується глави Держспоживслужби Владислави Магалецької, знімати публікації під погрозами і виконувати протиправні вимоги. Агентство впевнено в опублікованій інформації і в черговий раз готове в суді відстояти свою честь і ділову репутацію, як це було не раз, в тому числі в справах проти Петра Порошенка і Енергоатому. Обидві справи УНН виграв.

Також агентство дякує тим експертам і політикам, які не піддалися погрозам і зберегли вірність своїм словам, тим самим звернувши увагу державних функціонерів на їхні прямі обов’язки.

На момент підготовки цієї публікації Магалецька таки опублікувала пост стурбованості в Facebook щодо ситуації з журавлями в заповіднику, вказавши нарешті на причини і наслідки — це через два місяці після того, що сталося, після критики екологів і загрози потрапити з доповіддю на парламентський комітет.

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