Масова загибель птахів: екологічний комітет Ради викличе голову Держпродспоживслужби Магалецьку для пояснень

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“Я засуджую дії, а в цьому випадку — бездіяльність — взагалі всієї Держпродспоживслужби, а також її голови — пані Владислави Магалецької. Потрібно на одному з наступних засідань нашого комітету заслухати її з приводу цієї кричущої ситуації, яка мала місце у заповіднику „Асканія-Нова“”, — заявив парламентар.

Масова загибель птахів

На Херсонщині у заповіднику “Асканія-Нова” вимерло 185 сірих журавлів, які занесені до Червоної Книги України. Помирати масово почали й інші червонокнижні та дикі птахи. На початку березня журналісти Херсонщини звинуватили керівництво Держпродспоживслужби та регіонального відділення у приховуванні правди про загибель диких птахів у регіоні.

Голова Всеукраїнської екологічної ліги Тетяна Тимочко пояснила УНН, що птахів умисно ніхто не труїв — трагедія сталася в наслідок бездіяльності керівництва Держпродспоживслужби. Тимочко зазначила, що для того, щоб провести необхідні аналізи та з’ясувати причину проблеми було вдосталь часу, однак причина бездіяльності, на її думку, криється у профнепридатності голови Держпродспоживслужби Владислави Магалецької, призначеної на посаду ще в листопаді. Зі свого боку еколог Тетяна Лампіка вважає, що бездіяльність Владислави Магалецької в галузі екології та в ситуації з загибеллю птахів пояснюються тим, що ця сфера фінансово не вигідна для голови Держпродспоживслужби.

Призначення на посаду

Владислава Магалецька стала головою Держпродспоживслужби з посади топменеджерки аграрного бізнесу без конкурсу — лише за рекомендацією міністра економіки Ігоря Петрашка.

Наслідки цього кадрового призначення окремі експерти називають катастрофічними через повне нерозуміння новими кадрами профільних питань Держпродспоживслужби, а також формування нових корупційних схем усередині органу.

Доповнення

Перед вступом на посаду Магалецька задекларувала соболину шубу Ciolini за 450 тис.грн, 4 квартири, будинок та сімейний автопарк з розкішних іномарок.

Раніше у ЗМІ чиновницю регулярно згадували у зв’язку з її скандальними кадровими призначеннями на посади в регіональних підрозділах Держпродспоживслужбі.