Массовая гибель птиц: экологический комитет Рады вызовет голову Госпродпотребслужбы Магалецкую для объяснений

Цитата

"Я осуждаю действия, а в этом случае - бездействие - вообще всей Госпродпотребслужбы, а также ее председателя - госпожи Владиславы Магалецкой. Нужно на одном из следующих заседаний нашего комитета заслушать ее по поводу этой вопиющей ситуации, которая имела место в заповеднике "Аскания-Нова", - заявил парламентарий.

Массовая гибель птиц

В Херсонской области в заповеднике "Аскания-Нова" вымерло 185 серых журавлей, которые занесены в Красную книгу Украины. Умирать массово начали и другие краснокнижные и дикие птицы. В начале марта журналисты Херсонской области обвинили руководство Госпродпотребслужбы и регионального отделения в сокрытии правды о гибели диких птиц в регионе.

Председатель Всеукраинской экологической лиги Татьяна Тимочко объяснила УНН, что птиц умышленно никто не травил - трагедия произошла в результате бездействия руководства Госпродпотребслужбы. Тимочко отметила, что для того, чтобы провести необходимые анализы и выяснить причину проблемы было достаточно времени, однако причина бездействия, по ее мнению, кроется в профнепригодности председателя Госпродпотребслужбы Владиславы Магалецкой, назначенной на должность еще в ноябре. Со своей стороны эколог Татьяна Лампик считает, что бездействие Владиславы Магалецкой в области экологии и в ситуации с гибелью птиц объясняются тем, что эта сфера финансово не выгодна для головы Госпродпотребслужбы.

Назначение на должность

Владислава Магалецкая стала председателем Госпродпотребслужбы с должности топ-менеджера аграрного бизнеса без конкурса - лишь по рекомендации министра экономики Игоря Петрашко.

Последствия этого кадрового назначения отдельные эксперты называют катастрофическими из-за полного непонимания новыми кадрами профильных вопросов Госпродпотребслужбы, а также формирования новых коррупционных схем внутри органа.

Дополнение

Перед вступлением в должность Магалецкая задекларировала соболью шубу Ciolini за 450 тыс., 4 квартиры, дом и семейный автопарк из роскошных иномарок.

Ранее в СМИ чиновницу регулярно упоминали в связи с ее скандальными кадровыми назначениями на должности в региональных подразделениях Госпродпотребслужбы.