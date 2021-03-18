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Угрозы и цензура: как у Магалецкой отреагировали на массовую гибель журавлей в заповеднике

Угрозы и цензура: как у Магалецкой отреагировали на массовую гибель журавлей в заповеднике

Киев  •  УНН

 • 23681 просмотра

КИЕВ. 18 марта. УНН. После публикации УНН о бездеятельности Госпотребслужбы и ее главы Владиславы Магалецкой в ситуации с массовой гибелью журавлей в заповеднике “Аскания Нова” (Херсонская обл.), журналистов агентства попытались подкупить, потом перешли на угрозы и шантаж.

В упомянутой публикации экологи и специалисты рассуждают, почему произошло так, что в украинском заповеднике погибла сразу целая стая “краснокнижных” журавлей, очевидно, прилетавших из другой страны. По информации Госпотребслужбы, птицы отравились ядовитым зерном, которое предположительно нашли на украинских полях. Кто рассыпал зерно и почему этот яд находится в открытом доступе — ответа от Госпотребслжбы не последовало. Экологи в комментарии УНН указывали на то, что “журавли” это не единственная проблема Госпотребслужбы — основная, это кадры и не желание заниматься неприбыльными вопросами.

“Отравленное зерно ведь не специально разбрасывали, чтобы отравить птиц. Это химические вещества защиты посевов. Но они используются бесконтрольно, не дозировано. И главное — эти химические вещества, которые направлены против вредителей, вносятся без предупреждения заповедника, селян, проживающих поблизости. И это страшная беда для всей Украины. Так же погибают пчелы, которые садятся на деревья которые фермеры опрыскивают химическими веществами. Структура, которая должна отвечать за эту трагедию — Госпродпотребслужба — проявляет полное преступное бездействие. Как и другие ее структурные подразделения в различных регионах Украины, в частности — в Херсонской области”, — говорит эколог Татьяна Тимочко.

Ситуацию с массовой гибелью “краснокнижной” птицы обещали разобрать на экологическом Комитете Верховной Рады, после чего последовала неожиданная реакция Магалецкой. Вместо того, чтобы признать неконтролируемые оборот и использование ядовитых веществ в стране, обещать разобраться в ситуации и предотвратить подобные случаи в будущем, появились “защитники” главы Госпотребслужбы, которые решили бороться и цензурировать публикации УНН: начинали от подкупа, а потом перешли к угрозам.

Среди “защитников” оказались Маси Найем и Антон Гниденко. Первый угрожал судом со словами “суд вы проиграете” — занятная самоуверенность, если учесть его тотальные проигрыши дел в судах. Например, подзащитным Маси Найем совсем недавно был Сергей Стерненко, осуждённый в итоге за похищение и разбой на 7 лет лишения свободы. До этого Маси Найем проиграл дело собственного брата. После чего проиграл дело сотрудникам МВД.

Второй “защитник” Магалецкой Антон Гниденко работать в Госпотребслужбе по юридической линии начал с марта. До этого провалил конкурс на детектива НАБУ и работал в Одесской госадминистрации во времена Михаила Саакашвили.

УНН официально заявляет, что не будет поддаваться на провокации, замалчивать социально значимую информацию в угоду отдельных чиновников — в данном случае это касается главы Госпотребслужбы Владиславы Магалецкой, снимать публикации под угрозами и выполнять противоправные требования. Агентство уверенно в опубликованной информации и в очередной раз готово в суде отстоять свою честь и деловую репутацию, как это было не раз, в том числе в делах против Петра Порошенко и Энергоатома. Оба дела УНН выиграл.

Также агентство благодарит тех экспертов и политиков, которые не поддались угрозам и остались верны своим словам, тем самым обратив внимание государственных функционеров на их прямые обязанности.

На момент подготовки этой публикации Магалецкая таки опубликовала пост обеспокоенности в Facebook по ситуации с журавлями в заповеднике, указав наконец-то на причины и последствия — это спустя два месяца после случившегося, после критики экологов и угрозы попасть с докладом на парламентский комитет.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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