Погрози КМДА позбавляти ліцензій за продаж алкоголю вночі не мають шансів на втілення - юрист

Юрист пояснив, що київська влада вже намагалася заборонити реалізовувати алкоголь у нічний час в місті. Однак суди визнали такі дії столичних депутатів незаконними.

Тому і погрози збоку окремих представників КМДА протягнути через ВРУ законопроект про позбавлення супермаркетів ліцензій за продаж алкоголю вночі навряд чи справдяться.

"Таким законопроектом займається, якщо я не помиляюся, Д.Білоцерківець. Вони хочуть зробити те, що вони і роблять (заборонити реалізацію алкоголю у нічний час – ред.), але не через Київраду, а вже правильним шляхом – через ВР. Тому і пишеться цей законопроект. За час поки я стежу за цією темою було написано вже три законопроекти, але жоден з них не був прийнятий. Тобто, такі пропозиції були, але жодна з них не була прийнята. І я думаю, що є велика ймовірність того, що і не буде (прийнята, - ред.)", - сказав Д.Фетисов.

Юрист наголосив, що заборона на продаж алкоголю не дасть позитивних результатів. Ринок потребує конкурентного урегулювання.

"Я вважаю, що потрібно законопроект виписати так, щоб сформувався ринок і правила гри були однакові для всіх. Тобто, наприклад, має бути можливість отримання ліцензії на продаж алкоголю в нічний час. Потрібно йти не через заборону, а потрібно розумно все це урегульовувати", - зазначив він.

Нагадаємо, столичні супермаркети відповідно до рішень судів відновили продаж алкогольних напоїв у нічний час.