Угрозы КГГА лишать лицензий за продажу алкоголя ночью не имеют шансов на воплощение - юрист

Юрист пояснил, что киевская власть уже пыталась запретить реализовывать алкоголь в ночное время в городе. Однако суды признали такие действия столичных депутатов незаконными.

Поэтому и угрозы со стороны отдельных представителей КГГА протянуть через ВР законопроект о лишении супермаркетов лицензий за продажу алкоголя ночью вряд ли оправдаются.

"Таким законопроектом занимается, если я не ошибаюсь, Д.Билоцерковец. Они хотят сделать то, что они и делают (запретить реализацию алкоголя в ночное время - ред.), но не через Киевсовет, а уже правильным путем - через ВР. Поэтому и пишется этот законопроект. За время пока я слежу за этой темой было написано уже три законопроекта, но ни один из них не был принят. То есть, такие предложения были, но ни одно из них не было принято. И я думаю, что есть большая вероятность того, что и не будет (принято, - ред.)", - сказал Д.Фетисов.

Юрист отметил, что запрет на продажу алкоголя не даст положительных результатов. Рынок требует конкурентного урегулирования.

"Я считаю, что нужно законопроект выписать так, чтобы сформировался рынок и правила игры были одинаковы для всех. То есть, например, должна быть возможность получения лицензии на продажу алкоголя в ночное время. Нужно идти не через запрет, а нужно разумно все это урегулировать" , - отметил он.

Напомним, столичные супермаркеты в соответствии с решениями судов возобновили продажу алкогольных напитков в ночное время.