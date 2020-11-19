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Погрожував жінці вбивством за неіснуючий борг: на Харківщині чоловіку повідомили про підозру

Погрожував жінці вбивством за неіснуючий борг: на Харківщині чоловіку повідомили про підозру

Київ • УНН

 • 15367 перегляди

КИЇВ. 19 листопада. УНН. На Харківщині повідомили про підозру чоловіку за фактом вимагання з погрозою вбивства. Встановлено, що він вимагав у жінки передати йому 26 тис. 800 дол., які вона нібито заборгувала. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу Харківської обласної прокуратури.

“За процесуального керівництва Дергачівської місцевої прокуратури повідомлено про підозру чоловіку за фактом вимагання з погрозою вбивства чи заподіяння тяжких тілесних ушкоджень (ч. 2 ст. 189 КК України). Як повідомлялось раніше, у ході досудового розслідування встановлено, що з початку червня 2020 року 49-річний мешканець Дергачівського району вимагав у жінки передати йому 26 тис. 800 доларів, які вона нібито заборгувала. Погрожуючи вбивством, чоловік два рази вивозив жінку до свого гаражу. Крім того, він забрав у потерпілої документи, які засвідчують право власності на нерухоме майно”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що 18 листопада 2020 року в ході проведення слідчих (розшукових) дій після отримання частини грошових коштів чоловіка затримали в порядку ст. 208 КПК України.

Вказано, що наразі вирішується питання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Досудове розслідування здійснює СВ Дергачівського ВП ГУНП в Харківській області, оперативний супровід — УСБУ в Харківській області. Слідчі дії тривають.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

Нагадаємо, на Житомирщині через неіснуючий борг у 90 тис. гривень підприємцю погрожували вбивством.

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