Погром на столичному ринку біля метро “Лісова”: суд пом’якшив покарання учасникам

КИЇВ. 18 жовтня. УНН. Деснянський районний суд обрав трьом активним учасникам погрому на столичному ринку біля метро “Лісова” покарання у вигляді передачі на поруки трудовим колективам та умовний термін покарання. Про це йдеться в ухвалі суду, оголошеній 10 жовтня 2018 року, передає УНН.