Погром на столичному ринку біля метро “Лісова”: суд пом’якшив покарання учасникам
Київ • УНН
КИЇВ. 18 жовтня. УНН. Деснянський районний суд обрав трьом активним учасникам погрому на столичному ринку біля метро “Лісова” покарання у вигляді передачі на поруки трудовим колективам та умовний термін покарання. Про це йдеться в ухвалі суду, оголошеній 10 жовтня 2018 року, передає УНН.
Судом визнано доведеним, що обвинувачені ОСОБА_4, ОСОБА_6 та ОСОБА_5 27.05.2018 року приблизно об 11.00 год. разом з невстановленими досудовим розслідуванням особами у кількості 30 осіб прибули до ТЦ "Базар на Лісовій", що по вул. Попудренка, 65 у м. Києві, де, діючи групою осіб, вчинили грубе порушення громадського порядку", — йдеться в ухвалі суду.
У документі зазначається, що обвинувачені перешкоджали працівникам поліції виконанню службових обов’язків по охороні громадського порядку після чого умисно пошкодили захисні ролети торгових павільйонів №АІ-23, АІ№ 23а, які належать ТОВ "Панорамак-Інвест“, проникли у вказані торгові павільйони, розірвали пакети зі спеціями та іншим товаром, висипавши їх вміст на землю, розламали торгові стелажі, чим спричинили матеріальну шкоду вказаному ТОВ на загальну суму 8141 грн 61 коп. та втекли з місця вчинення злочину.
Суд, розглянувши матеріали справи, заслухавши думки сторін, звільнив від кримінальної відповідальності двох обвинувачених - ухвалив рішення про передачу їх на поруки трудовим колективом, де вони працюють, терміном на один рік. Третьому фігуранту справи винесено вирок у вигляді 1 року позбавлення волі з відтермінуванням виконання вироку на 1 рік.
Нагадаємо, 27 травня 2018 року група молодих людей вчинила погром на ринку біля станції метро “Лісова” через побиття продавцем-іноземцем військового пенсіонера.
Як повідомляв УНН, поліція затримала іноземця за побиття військового пенсіонера, який вступився за жінку, біля столичної станції метро “Лісова”.