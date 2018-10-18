Погром на столичном рынке возле метро "Лесная": суд смягчил наказание участникам

Судом признано доказанным, что обвиняемые ЛИЦО_4, ЛИЦО_6 и ЛИЦО_5 27.05.2018 года примерно в 11.00. вместе с неустановленными досудебным расследованием лицами в количестве 30 человек прибыли в ТЦ "Базар на Лесной", по ул. Попудренко, 65 в г. Киеве, где, действуя группой лиц, совершили грубое нарушение общественного порядка", - говорится в постановлении суда.

В документе отмечается, что обвиняемые препятствовали работникам полиции в выполнении служебных обязанностей по охране общественного порядка после чего умышленно повредили защитные роллеты торговых павильонов №АИ-23, АИ№ 23а, принадлежащих ООО "Панорамак-Инвест", проникли в указанные торговые павильоны, разорвали пакеты со специями и другим товаром, выбросив их содержимое на землю, разломали торговые стеллажи, чем причинили материальный ущерб указанному ООО на общую сумму 8141 грн 61 коп. и скрылись с места совершения преступления.

Суд, рассмотрев материалы дела, заслушав мнения сторон, освободил от уголовной ответственности двух обвиняемых - принял решение о передаче их на поруки трудовым коллективам, где они работают, сроком на один год. Третьему фигуранту дела вынесен приговор в виде 1 года лишения свободы с отсрочкой исполнения приговора на 1 год.

Напомним, 27 мая 2018 года группа молодых людей совершила погром на рынке возле станции метро "Лесная" из-за избиения продавцом-иностранцем военного пенсионера.

Как сообщал УНН, полиция задержала иностранца за избиение военного пенсионера, который вступился за женщину, возле столичной станции метро "Лесная".