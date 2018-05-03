Пограбування банку в Єревані: кількість загиблих збільшилася
Київ • УНН
КИЇВ. 3 травня. УНН. Поранений під час затримання грабіжника банку HSBC в Єревані помер в лікарні. Про це повідомляє УНН з посиланням на Рanarmenian.
"Лікарям не вдалося врятувати життя поліцейського, який отримав вогнепальне поранення під час затримання напав на банк HSBC в Єревані. Старший прапорщик поліції Ара Шахгулян, незважаючи на хірургічне втручання і всі зусилля лікарів, помер. У нього залишилися двоє дітей. У системі поліції Шахгулян працював з 2000 року ", - повідомив прес-секретар поліції Вірменії Ашот Агаронян.
Як повідомляв УНН, в Єревані стався озброєний напад на банк HSBC. Його вчинив полковник поліції, начальник центру реєстрації порушень, зареєстрованих за допомогою технічних засобів Дорожньої поліції Даніел Данієлян.
В результаті розбійного нападу на філію банку HSBC (вулиця Комитаса, Єреван - ред.) був убитий співробітник банку.
Озброєний ножем, гранатою і рушницею, злочинець зайшов в банк, поранив двох співробітників - один з них помер.
Схопивши гроші, зловмисник кинувся тікати, але його швидко схопили.
Він був узятий в оточення опергрупою, яка негайно прибула на місце події. Він чинив опір, поранив одного зі співробітників, однак завдяки професійним та злагодженим діям правоохоронців був знешкоджений і доставлений у відділення поліції.