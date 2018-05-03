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Ограбление банка в Ереване: количество погибших увеличилось

Киев • УНН

 • 23997 просмотра

КИЕВ. 3 мая. УНН. Раненный при задержании грабителя банка HSBC в Ереване скончался от в больнице.Об этом сообщает УНН со ссылкой на Рanarmenian.

Ограбление банка в Ереване: количество погибших увеличилось

"Врачам не удалось спасти жизнь полицейского, получившего огнестрельное ранение при задержании напавшего на банк HSBC в Ереване. Старший прапорщик полиции Ара Шахгулян, несмотря на хирургическое вмешательство и все усилия врачей, скончался. У него остались двое детей. В системе полиции Шахгулян работал с 2000 года", - сообщил пресс-секретарь полиции Армении Ашот Агаронян.

Как сообщал УНН, в Ереване произошло вооруженное нападение на банк HSBC. Его совершил полковник полиции, начальник центра регистрации нарушений, зарегистрированных при помощи технических средств Дорожной полиции Даниэл Даниелян.

В результате разбойного нападения на филиал банка HSBC (улица Комитаса, Ереван - ред.) был убит сотрудник банка.

Вооруженный ножом, гранатой и ружьем, преступник зашел в банк, ранил двух сотрудников — один из них скончался.

Схватив деньги, злоумышленник пустился наутек, но далеко не убежал.

Он был взят в окружение опергруппой, немедленно прибывшей на место происшествия. Он оказал сопротивление, ранил одного из сотрудников, однако благодаря профессиональным и слаженным действиям правоохранителей был обезврежен и доставлен в отделение полиции.

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