Пограбували будинок футболіста Гусєва: винесли зброю та гроші

"Вчора ( будинок О.Гусєва – ред.) пограбували… Вони (зловмисники – ред.) проникли через вікно у будинок, на той момент у будинку нікого не було", - зазначив Жукович.

За його словами, крадії зламали сейф, з якого забрали зброю, гроші і домашні речі.

При цьому, за даними Жуковича, поліція поки не встановила підозрюваних, проте за попередньою інформацією їх було троє.

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"Будинок на сигналізації, проте сигналізація була відключена", - сказав Жукович, додавши, що вимкнули її не зловмисники.

"Кримінальне провадження відкрито за ч.3 ст. 185 (крадіжка з проникненням у житло) ККУ",- заявив Жукович.