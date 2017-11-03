Ограбили дом футболиста Гусева: вынесли оружие и деньги

"Вчера (дом А.Гусева - ред.) ограбили ... Они (злоумышленники - ред.) проникли через окно в дом, на тот момент в доме никого не было", - отметил Жукович.

По его словам, воры взломали сейф, из которого забрали оружие, деньги и домашние вещи.

При этом, по данным Жуковича, полиция пока не установила подозреваемых, однако, по предварительной информации, их было трое.

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"Дом на сигнализации, однако сигнализация была отключена", - сказал Жукович, добавив, что выключили ее злоумышленники.

"Уголовное производство открыто по ч.3 ст. 185 (кража с проникновением в жилище) УК", - заявил Жукович.