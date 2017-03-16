Погода в Україні сьогодні погіршиться, місцями дощ з мокрим снігом
Київ • УНН
КИЇВ. 16 березня. УНН. Сьогодні атмосферний фронт із північного заходу Європи зумовить в Україні складну погоду. Пройдуть дощі, місцями з мокрим снігом, передає УНН з посиланням на Український гідрометцентр.
Температура повітря вночі коливатиметься в межах −1°С морозу +4°С тепла, в Карпатах до −2-5°С морозу, вдень вона становитиме +3+8°С градусів тепла, на півдні та південному сході до +10°С градусів вище нуля.
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- У західній частині пройдуть дощі, місцями з мокрим снігом. Температура повітря вночі −1°С морозу +4°С тепла, в Карпатах до −2-6°С морозу, вдень +3+7°С тепла.
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- У північних областях пройде дощ, місцями з мокрим снігом. Температура повітря вночі 0+5°С тепла, вдень +3+8°С тепла.
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- У східних областях очікується волога погода. Температура повітря вночі −1°С морозу +4°С тепла, вдень +4+9°С тепла.
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- У центральній частині — дощі, можливий мокрий сніг. Температура повітря вночі +1+5°С тепла, вдень +4+9°С тепла.
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- У південній частині очікується дощова погода. Температура повітря вночі +2+6°С градусів тепла, вдень +5+10°С тепла.
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Вітер в Україні північно-західний, 5-12 м/с.