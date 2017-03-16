Погода в Украине сегодня ухудшится, местами дождь с мокрым снегом

Температура воздуха ночью будет колебаться в пределах -1 ° С мороза + 4 ° С тепла, в Карпатах до -2-5 ° С мороза, днем ​​она составит + 3 + 8 ° С градусов тепла, на юге и юго-востоке до + 10 ° С градусов выше нуля.



В западной части пройдут дожди, местами с мокрым снегом. Температура воздуха ночью -1 ° С мороза + 4 ° С тепла, в Карпатах до -2-6 ° С мороза, днем ​​3 + 7 ° С тепла.



В северных областях пройдет дождь, местами с мокрым снегом. Температура воздуха ночью 0 + 5 ° С тепла, днем ​​3 + 8 ° С тепла.



В восточных областях ожидается влажная погода. Температура воздуха ночью -1 ° С мороза + 4 ° С тепла, днем ​​4 + 9 ° С тепла.



В центральной части - дожди, возможен мокрый снег. Температура воздуха ночью + 1 + 5 ° С тепла, днем ​​4 + 9 ° С тепла.



В южной части ожидается дождливая погода. Температура воздуха ночью + 2 + 6 ° С градусов тепла, днем ​​5 + 10 ° С тепла.



Ветер в Украине северо-западный, 5-12 м / с.