Погода в Україні на сьогодні: на Правобережжі та Чернігівщині очікуються дощі, на решті території - без опадів
Київ • УНН
КИЇВ. 28 грудня. УНН. Сьогодні в Україні на Правобережжі та Чернігівщині очікуються дощі, на решті території синоптики опадів не прогнозують, передає УНН з посиланням на Український гідрометцентр.
“29 грудня в Україні буде хмарно”, — йдеться в повідомленні.
Зазначено, що на Правобережжі та Чернігівщині синоптики прогнозують дощі, в Карпатах — мокрий сніг. А на решті території опадів не буде.
Також вранці у східній частині України місцями очікується туман.
Вітер синоптики прогнозують південний зі швидкістю 7-12 м/с. В Україні, крім східних областей, очікуються пориви вітру зі швидкістю 15-20 м/с, в Карпатах — 19-24 м/с.
Температура встановиться на рівні 5-10° тепла, на сході та на крайньому заході країни — 1-6° тепла; у Карпатах протягом доби від 2° тепла до 3° морозу.