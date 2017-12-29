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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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Погода в Україні на сьогодні: на Правобережжі та Чернігівщині очікуються дощі, на решті території - без опадів

Київ • УНН

 • 9430 перегляди

КИЇВ. 28 грудня. УНН. Сьогодні в Україні на Правобережжі та Чернігівщині очікуються дощі, на решті території синоптики опадів не прогнозують, передає УНН з посиланням на Український гідрометцентр.

Погода в Україні на сьогодні: на Правобережжі та Чернігівщині очікуються дощі, на решті території - без опадів

“29 грудня в Україні буде хмарно”, — йдеться в повідомленні.

Зазначено, що на Правобережжі та Чернігівщині синоптики прогнозують дощі, в Карпатах — мокрий сніг. А на решті території опадів не буде.

Також вранці у східній частині України місцями очікується туман.

Вітер синоптики прогнозують південний зі швидкістю 7-12 м/с. В Україні, крім східних областей, очікуються пориви вітру зі швидкістю 15-20 м/с, в Карпатах — 19-24 м/с.

Температура встановиться на рівні 5-10° тепла, на сході та на крайньому заході країни — 1-6° тепла; у Карпатах протягом доби від 2° тепла до 3° морозу.

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