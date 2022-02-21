Погода в Україні: частину областей накриють опади
Київ • УНН
КИЇВ. 21 лютого. УНН. Сьогодні, 21 лютого, погода в Україні буде теплою. Незважаючи на “плюсову” температуру в деяких областях очікуються опади. Пориви вітру сягатимуть 12 м/с. Про це повідомляє УНН з посиланням на Укргідрометцентр.
Деталі
У Волинській, Рівненській, Львівській, Тернопільській, Хмельницькій, Закарпатській, Івано-Франківській та Чернівецькій областях очікується дощ. На решті території — мінлива хмарність. Вітер — південно-західний, 7-12 м/с.
На заході прогнозують від 8 до 10 градусів тепла. На сході стовпчики термометрів коливатимуться у межах +5-9 градусів.
У північних регіонах — 6-10 градусів тепла. На півдні очікується +8-11 градусів.
У Києві прогнозують суху погоду, 7-9 градусів тепла, а в Сімферополі опадів також не прогнозують — +8-10 градусів.