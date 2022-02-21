Погода в Україні: частину областей накриють опади

ukru
Великодній кошик цього року подорожчає на 15-20% - експерт
Ексклюзив
09:04 • 33323 перегляди

Великодній кошик цього року подорожчає на 15-20% - експерт

Ексклюзив
07:52 • 64484 перегляди

Понад 23 тис. компаній підтвердили статус критично важливого підприємства до 31 березня - Мінцифри

Ексклюзив
07:07 • 76884 перегляди

НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів

Ексклюзив
06:08 • 79316 перегляди

Мільйони “на ліках для держави”: фармгігантів підозрюють у злочинних схемах з дистриб’ютором

1 квітня, 18:40 • 107442 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

1 квітня, 17:04 • 158794 перегляди

Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім

1 квітня, 12:21 • 173204 перегляди

Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

Ексклюзив
1 квітня, 11:39 • 213773 перегляди

НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва

Ексклюзив
1 квітня, 10:23 • 200885 перегляди

Пособництво рф: прокуратура назвала регіони-лідери за кількістю злочинів

Ексклюзив
1 квітня, 10:07 • 187654 перегляди

Виробники ліків сплачують найменше податків серед фармацевтичної галузі - ДПС

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+10°
2 м/с
97 %
747 мм
Невеликий дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

ISW: вимоги росії прямо суперечать меті Трампа щодо миру в Україні

2 квітня, 01:22 • 98301 перегляди

США посилюють військову присутність на Близькому Сході - Reuters

2 квітня, 02:21 • 26655 перегляди

США атакували Ємен у відповідь на напади хуситів

2 квітня, 03:03 • 56386 перегляди

Як швидко і легко почистити мікрохвильовку: ефективні методи

06:05 • 100678 перегляди

Титан, літій, графіт: хто володіє українськими надрами

07:39 • 140834 перегляди
Публікації

Титан, літій, графіт: хто володіє українськими надрами

07:39 • 140827 перегляди

Як швидко і легко почистити мікрохвильовку: ефективні методи

06:05 • 100672 перегляди

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

1 квітня, 13:38 • 254174 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

1 квітня, 05:30 • 377027 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 632472 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Анналена Бербок

Олег Синєгубов

Іван Федоров

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Харків

Вашингтон

Іран

Реклама
УНН Lite

Четверта частина саги "Людина-павук" з Томом Голландом у головній ролі отримала офіційну назву та дату виходу

1 квітня, 16:49 • 85519 перегляди

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

1 квітня, 13:05 • 124174 перегляди

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

1 квітня, 11:05 • 149900 перегляди

"Вона тепер моя": Марк Цукерберг купив сорочку, яку носив його кінодвійник

1 квітня, 07:47 • 170951 перегляди

Чотири байопіки про Beatles анонсували на 2028 рік: розкрито зірковий акторський склад

1 квітня, 06:11 • 183329 перегляди
Актуальне

Шахед-136

Qods Mohajer-6

The New York Times

TikTok

The Washington Post

Погода в Україні: частину областей накриють опади

Погода в Україні: частину областей накриють опади

Київ • УНН

 • 101668 перегляди

КИЇВ. 21 лютого. УНН. Сьогодні, 21 лютого, погода в Україні буде теплою. Незважаючи на “плюсову” температуру в деяких областях очікуються опади. Пориви вітру сягатимуть 12 м/с. Про це повідомляє УНН з посиланням на Укргідрометцентр.

Деталі 

У Волинській, Рівненській, Львівській, Тернопільській, Хмельницькій, Закарпатській, Івано-Франківській та Чернівецькій областях очікується дощ. На решті території — мінлива хмарність. Вітер — південно-західний, 7-12 м/с.

На заході прогнозують від 8 до 10 градусів тепла. На сході стовпчики термометрів коливатимуться у межах +5-9 градусів.

У північних регіонах — 6-10 градусів тепла. На півдні очікується +8-11 градусів.

У Києві прогнозують суху погоду, 7-9 градусів тепла, а в Сімферополі опадів також не прогнозують — +8-10 градусів.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Суспільство
Bitcoin
$84,673.40
Золото
$3,162.69
Tesla
$268.93
Brent
$74.42
S&P 500
$5,597.74
Газ TTF
$42.24
Ethereum
$1,867.84