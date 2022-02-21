Погода в Украине: часть областей накроют осадки
Киев • УНН
КИЕВ. 21 февраля. УНН. Сегодня, 21 февраля, погода в Украине будет теплой. Несмотря на “плюсовую” температуру в некоторых областях ожидаются осадки. Порывы ветра будут достигать 12 м/с. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Укргидрометцентр.
Детали
В Волынской, Ровенской, Львовской, Тернопольской, Хмельницкой, Закарпатской, Ивано-Франковской и Черновицкой областях ожидается дождь. На остальной территории-переменная облачность. Ветер-юго-западный, 7-12 м/с.
На западе прогнозируют от 8 до 10 градусов тепла. На востоке столбики термометров будут колебаться в пределах +5-9 градусов.
В северных регионах — 6-10 градусов тепла. На юге ожидается +8-11 градусов.
В Киеве прогнозируют сухую погоду, 7-9 градусов тепла, а в Симферополе осадков также не прогнозируют — +8-10 градусов.