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15 марта, 19:03 • 91068 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 124962 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 114675 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 109007 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 100071 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 95672 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 83647 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

15 марта, 09:00 • 117377 просмотра

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“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Актуальное
Погода в Украине: часть областей накроют осадки

Погода в Украине: часть областей накроют осадки

Киев • УНН

 • 101666 просмотра

КИЕВ. 21 февраля. УНН. Сегодня, 21 февраля, погода в Украине будет теплой. Несмотря на “плюсовую” температуру в некоторых областях ожидаются осадки. Порывы ветра будут достигать 12 м/с. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Укргидрометцентр.

Детали

В Волынской, Ровенской, Львовской, Тернопольской, Хмельницкой, Закарпатской, Ивано-Франковской и Черновицкой областях ожидается дождь. На остальной территории-переменная облачность. Ветер-юго-западный, 7-12 м/с.

На западе прогнозируют от 8 до 10 градусов тепла. На востоке столбики термометров будут колебаться в пределах +5-9 градусов.

В северных регионах — 6-10 градусов тепла. На юге ожидается +8-11 градусов.

В Киеве прогнозируют сухую погоду, 7-9 градусов тепла, а в Симферополе осадков также не прогнозируют — +8-10 градусов.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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