Погода на понеділок: тепло та майже без опадів

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"Без опадів, лише на Закарпатті та в Карпатах вдень короткочасний дощ, місцями гроза. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 6-11°, на узбережжі морів до 15°; вдень 20-25°, на Закарпатті до 27°", - повідомляють синоптики

У Києві та області опади не прогнозуються. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. У столиці температура вночі близько 10°, вдень 21-23°, на Київщині вночі 6-11°, вдень 20-25°.