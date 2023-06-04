Погода на понедельник: тепло и почти без осадков
Киев • УНН
КИЕВ. 4 июня. УНН. В понедельник, 5 июня, в Украине ожидается теплая погода без осадков. Осадки прогнозируются только на Закарпатье и в Карпатах. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Укргидрометцентр.
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"Без осадков, лишь на Закарпатье и в Карпатах днем кратковременный дождь, местами гроза. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 6-11°, на побережье морей до 15°; днем 20-25°, на Закарпатье до 27°", - сообщают синоптики
В Киеве и области осадки не прогнозируются. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. В столице температура ночью около 10°, днем 21-23°, на Киевщине ночью 6-11°, днем 20-25°.